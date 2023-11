Fabián Rogel: “Las nuevas generaciones esperan mucho más de nosotros”

El ex diputado nacional, ex convencional constituyente y ex diputado provincial, Fabián Rogel, afirmó hoy que “más allá de las diferencias políticas que podamos tener con el peronismo, que son claras y vienen desde el fondo de la historia, si al conmemorar estos 40 años de continuidad democrática no tenemos el talante y la capacidad política de invitar al actual gobierno nacional a que firmemos un pacto de consolidación democrática y 20 puntos que ayuden a conformar un perfil hacia dónde debe ir el país, estaríamos sirviendo muy poco en la política argentina”, dijo Rogel.

Además agregó: “Es cierto que esto debió haberse hecho hace bastante tiempo, pero viendo las cuestiones que se manifiestan por estos días, donde pareciera ser que los partidos populares, como el peronismo y el radicalismo, no hemos logrado un punto de coincidencia, no estaría mal que en homenaje a la democracia pudiéramos firmar, por estas horas, un pacto de convivencia que contemple políticas de Estado, de crecimiento y de desarrollo para la República Argentina”, finalizó el dirigente radical.