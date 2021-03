Tras un 2020 marcado por la virtualidad, este lunes iniciaron las clases presenciales en Entre Ríos. Estrictos protocolos sanitarios, sistema bimodal y el contexto de pandemia son las claves del nuevo ciclo lectivo.

El gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurado el año escolar en la Escuela Bavio de Paraná, allí subrayó que “Hay una necesidad de los chicos, los papás y los docentes de reencontrarse en las aulas” al tiempo que estacó la “modalidad de burbujas” bajo la cual se desarrollarán las clases en la provincia.

El mandatario se mostró “muy contento” porque “estamos logrando el retorno de todos los chicos a las aulas”. Valoró la importancia de la presencialidad “no solamente por los contenidos curriculares”, sino también “por el hecho de interactuar con sus compañeros”.

Conflicto docente

El nuevo ciclo lectivo comenzó en medio de un paro docente de 72 horas ante la falta de acuerdo por la negociación salarial. No obstante Bordet destacó que la propuesta salarial de la provincia está por encima de lo acordado en las paritarias nacionales. “La paritaria nacional cerró con un mínimo de 31.000 pesos, y el mínimo con el aumento que estamos pagando ahora en Entre Ríos es de 32.600 pesos para un caso testigo de 20 horas. Pero si es docente de jornada completa ese mínimo asciende a 44.000 pesos”, detalló.

“Quizás no sea suficiente y hay que seguir dialogando para encontrar una salida. Pero es lo que estamos en condiciones de hacer frente, de asegurar y de pagar. No dudamos en hacerlo efectivo y por eso estamos pagando el aumento, independientemente de que nos pongamos de acuerdo”, resaltó el mandatario provincial. “Pero mientras esto ocurre es necesario que los chicos estén en clase. No son necesarios los paros cuando estamos dialogando para encontrar una solución”, remarcó el gobernador.

La nueva modalidad en las escuelas