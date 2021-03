Esta tarde se confirmó el fallecimiento del intendente de la localidad del departamento La Paz Bovril víctima de Covid 19. Víctor Fabián Valenzuela había contraído Covid hace unas semanas y luego de estar internado en el hospital de la localidad fue trasladado al hospital de la Baxada ya que su cuadro se había agravado. “La Municipalidad de Bovril a través de la Secretaría de Salud a cargo del Dr. Miguel García con profundo pesar, dolor y tristeza comunica a la población el fallecimiento de nuestro Presidente Municipal Prof. Víctor Fabián Valenzuela, hoy nos toca despedir a un gran hombre, gran padre, un amigo, un correligionario, a nuestro máximo representante, hasta siempre Fabián, prometemos continuar con tu legado, con el mismo compromiso y pasión que nos inculcaste en cada tarea”, dice el comunicado oficial de la Municipalidad de Bovril. Además agrega: “Se hace saber a la comunidad que en las próximas horas el encargado del Ejecutivo Municipal Don José Gillig dará a conocer la normativa de rigor para éste tipo de casos, como paciente y fallecido por COVID-19 se ajustará su sepelio con las normas de protocolo, y a la espera de la confirmación por parte del Ejecutivo se prevé un responso popular donde se despedirá en forma pública al Prof. Victor Fabián Valenzuela”.

La noticia produjo que varios intendentes y personas ligadas a la política expresaran sus condolencias a los familiares y amigos del intendente de la ciudad de Bovril.

“Soy Covid 19 Positivo”, dijo el 9 de febrero Valenzuela: “Hace instantes los estudios determinan que en mi caso soy POSITIVO. A diferencias de otros; yo si presento síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y de huesos, etc. Estoy medicado, aislado, consciente que soy persona de riesgo. Haciendo como decimos comúnmente los deberes. Tratando que quienes a diario atentan contra nuestra salud (se detengan un momento, esto demanda tiempo, cuidado, gastos, que muchos no pueden afrontar y no les queda otra que esperar la respuesta del estado). El mundo globalizado está así. Egoísta. No quieren tomar conciencia que también les puede tocar. Si no les importamos los demás, sean funcionarios, inspectores, médicos, enfermeros, bomberos, cocineras, o los abuelitos del hogar que comienzan a irse sin poder pedir piedad a quienes no son responsables del virus pero, si de no hacer su aporte para que su propagación no se magnifique. Piénsenlo, bajemos un cambio”, decía el 9 de febrero Valenzuela al momento de enterarse de su contagio. Por último ese día agrego: “Los que no se cuidan, ni nos cuidan, bajen un poquito su nivel de soberbia . Como dice la canción de la Sole....”Todos somos Pueblo””, finalizaba Valenzuela en una publicación escrita en su cuenta de Facebook.

Valenzuela es el segundo intendente entrerriano que fallece víctima del Covid 19 ya que el 31 de octubre de 2020 el intendente de Gualeguay Federico Bodgan también murió. Diferentes políticos de la región y la provincia hicieron llegar sus condolencias.