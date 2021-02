El intendente de la localidad entrerriana de Bovril, Fabián Valenzuela, dio positivo para coronavirus tras someterse a un análisis luego de que el viceintendente José Gillig haya sido diagnosticado con la enfermedad.

“A diferencias de otros; yo si presento síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolores musculares y de huesos, etc. Estoy medicado, aislado, consciente que soy persona de riesgo. Haciendo como decimos comúnmente los deberes”, manifestó el presidente municipal a través de una publicación en sus redes sociales.

Valenzuela aprovechó la oportunidad además para compartir un pedido de responsabilidad en relación a la situación sanitaria general, “El mundo globalizado está así. Egoísta. No quieren tomar conciencia que también les puede tocar. Si no les importamos los demás, sean funcionarios, inspectores, médicos, enfermeros, bomberos, cocineras, o los abuelitos del hogar que comienzan a irse sin poder pedir piedad a quienes no son responsables del virus pero, si de no hacer su aporte para que su propagación no se magnifique. Piénsenlo, bajemos un cambio”, sentenció el funcionario.

Finalmente, Valenzuela explicó que está cumpliendo el aislamiento correspondiente en su domicilio pero “sin delegar funciones” y agradeció la atención y acompañamiento de las autoridades y personal de salud.