El duro relato de un sobreviviente de la explosión en la refinería neuquina en Plaza Huincul

Luego de que se conociera la tragedia en Neuquén, donde explotó la refinería New American Oil (NAO) de Plaza Huincul, se viralizó un video en el que uno de los sobrevivientes cuenta el desesperante momento que vivió durante la trágica madrugada. Producto de la explosión murieron tres personas que ya fueron identificadas.

El que habla en el video es uno de los conductores de los camiones que estaban en la refinería. El hombre, mientras filmaba con su celular, la planta y los vehículos prendidos fuego, expresó: “Mirá: voló la planta a la mierda... Estamos todos vivos de pedo”.

“El mío lo pude apagar por suerte. No sabés lo que fue, me re cagué en las patas, loco”, lamentó el hombre que grababa el video, sin aliento, para luego expresar su tristeza ante el trágico escenario. “Mirá la planta loco, todo prendido fuego. El Ruso salió de pedo. Estaba durmiendo y no podía bajar del camión por el fuego. Lo rescatamos”, detalló.

Quiénes son las personas que murieron por la explosión de la refinería en Neuquén

Tres operarios del turno noche no lograron escapar del incendio y lamentablemente murieron tras la explosión. Los hombres fueron identificados a las horas de que se consumara la tragedia, según detalla LMNeuquén se trata de:

Fernando Jara , de 34 años

Gonzalo Molina , de 31 años

Víctor Herrera, de 58 años

Tras la explosión en Plaza Huincul, el Sindicato de Petroleros anunció un paro

Debido al incidente, tres operarios murieron y desde el Sindicato de Petroleros anunciaron un paro total de las actividades. Escuelas de la localidad fueron evacuadas y hay quince dotaciones de bomberos luchando contra el fuego provocado. “Es un desprecio a la vida”, dijeron desde el sindicato.