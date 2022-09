Explotó una refinería en Plaza Huincul y murieron tres personas: bomberos de Neuquén intentan controlar las llamas

La localidad neuquina de Plaza Huincul amaneció con una fuerte explosión en una refinaría de New American Oil que generó un impresionante incendio, con llamas que aún los bomberos intentan apagar. Hasta el momento se conoció que tres operarios murieron y desde el sindicato de Petroleros anunciaron un paro.

“Explotó uno de los principales tanque de crudo, fue muy fuerte la explosión y la onda expansiva”, afirmó Gustavo Suárez, intendente de la localidad de Neuquén, en diálogo con LU5. En este sentido, señaló que esperan para identificar a las tres víctimas fatales.

Varias dotaciones de bomberos luchan contra el fuego; de momento, y por la magnitud del incendio, aún no lograron controlarlo. El mandatario local señaló que “se está tratando de contener para que no se propague a otros tanques lindantes y que no lleguen a explotar”.

Entre tanto, debido a las víctimas fatales que generó el accidente, el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro total de actividades. El mismo se realizará bajo el argumento de que hubo un “desprecio por la vida y la seguridad”.

Los videos de la explosión en Plaza Huincul

Hace horas que los bomberos luchan desde contra el siniestro provocado. Debido a las dificultades para combatirlo, debieron pedir dotaciones de refuerzos a distintas localidades aledañas.

Actualmente se encuentran trabajando quince dotaciones de bomberos. Estas no sólo son de Plaza Huincul, sino también de otras localidades como Cutral Co, Centenario, Neuquén capital, Plottier y Senillosa, al igual que el equipo del Complejo Industrial de YPF.

Si bien aclararon que pasadas las 11:00 de la mañana, gran parte de la planta fue controlada, todavía hay frentes que no. Persiste un fuego descontrolado en la zona de tanques que amenaza con generar una nueva explosión, por eso pidieron ayuda.

Tras la explosión en Plaza Huincul, evacuaron a las escuelas

Debido al peligro que se generó por el incendio, la comuna de Plaza Huincul decidió evacuar las escuelas. Los colegios primarios desocupados son los número 133, 123, 22, 49 y 334.

En diálogo con La Mañana Neuqúen, el subsecretario de Defensa Civil y Protección Ciudadana, Martin Giusti, aseguró que hay problemas con el abastecimiento de agua. Asimismo, agregó: “Están solicitando camiones cisterna con agua. El EPAS habilitó un cargadero y están pidiendo a los municipios cercanos”.