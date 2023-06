Carlos Eguia, el excandidato libertario de Neuquén, duro contra Javier Milei: “Es parte de la casta”

El excandidato libertario de Neuquén, Carlos Eguia, arremetió contra Javier Milei por un presunto pedido para que “acomode ñoquis” en la Legislatura provincial. Lo acusó entonces de ser uno más de la casta y se desatan tensiones dentro de La Libertad Avanza.

Eguia se presentó este 2023 para la gobernación de la provincia en representación del partido, llevándose el 8,25% de los votos. Se quedó en el cuarto puesto, superando a Pablo Cervi, de Juntos por el Cambio, y a Patricia Jure del Frente de Izquierda.

Si bien este porcentaje no es muy alto, para lo que representa en Neuquén sí lo es; de hecho, habilitó 10 bancas para su partido. Aún así, según denunció el periodista neuquino en diálogo con VíaPaís, Milei jamás lo llamó tras estos resultados, y nunca puso plata para financiar la campaña en la provincia.

Milei habría solicitado “acomodar ñoquis” en la Legislatura de Neuquén

“Pensé que Milei era realmente el cambio, me jugué, lo apoyé a muerte, y me desilusionó. Me pidieron cargos en la Legislatura. Apareció Julio Serna, Karina Milei y Carlos Kikuchi y me pidieron que ponga ñoquis. Dicen de achicar el Estado, pero es todo mentira”, indicó el excandidato.

Los miembros del equipo de Javier lo citaron en una reunión por teléfono y, entre los nombres que resonaron, le propusieron que coloque a la mujer de Serna como asesora. En la misma línea, también mencionaron a “una amiguita de Milei” para que lo acompañe como segunda diputada cuando él iba a ser candidato para este cargo por el partido.

Carlos Eguia arremetió contra Javier Milei: “No va a ser presidente”

El conflicto entre ambos libertarios no se limita ahí. Luego de este episodio, se enteró que Milei había llegado a un acuerdo con otro partido llamado Arriba Neuquén, un partido que hasta hace unos días tenía como candidato a presidente a Horacio Rodríguez Larreta.

“Es justamente de quien hablan mal. Javier es una mentira absoluta; si nos dormimos y llega a ser presidente, hay que ponerle un chaleco de fuerza porque nos manda a todos al tacho, va a prender fuego el país, no sólo el Banco Central. Es más casta que la casta”, añadió Eguia.

Fuerte cruce entre Carlos Eguia y Javier Milei: "No es liberal, es un loco". Foto: Diseño VíaPaís

Consultado acerca de la posibilidad de que el economista libertario llegara al poder, señaló: “No creo que sea presidente, no saca ni el 14%. En las provincias no tiene estructura, gente, nada. Es un invento el ‘efecto Milei’, las encuestas las deben hacer en San Isidro, Palermo y Devoto”.

La Libertad Avanza junta tensiones en el interior del país

Durante este año electoral, no sólo se está por determinar al próximo jefe o jefa de Estado, sino que al menos 21 provincias definirán a los mandatarios que las gobernarán al menos por los próximos 4 años.

Se ha hablado mucho acerca de este famoso “Efecto Milei”, el cual no estaría apareciendo en el interior del país. Las encuestas revelan que su fuerza, en realidad, se concentra en lo que es el AMBA.

El famoso "Efecto Milei" no se estaría viendo en el interior del país.

Cabe destacar que las primeras ocho provincias que votaron este 2023 representan a penas un 13,16% del padrón electoral. Cualquier victoria parcial no sería una demostración necesaria de algo que se pueda vivir en octubre.

El Frente de Todos se mantuvo en las jurisdicciones donde fue a la reelección o con candidatos oficialistas, mientras que Juntos por el Cambio se quedó con Jujuy, el bastión de Morales. Sin embargo, la victoria de la oposición en San Luis anticipa una fuerte pelea que podrían dar.

Por su parte, queda en evidencia que ese famoso efecto que el economista libertario estaría generando (o intentando generar) en la actualidad política de Argentina, no se ha visto aún. Sus candidatos han sacado muy pocos votos en las aspiraciones del libertario.

Carlos Eguía aseguró que a Milei le tienen que poner "un chaleco de fuerza".

“La semana pasada dijo que recién ahora se va a jugar la primera gran batalla en Argentina. ¿Y el resto? Neuquén, Río Negro, La Rioja, Tierra del Fuego... ¿No somos nadie?”, cuestionó Eguia.

Entonces, añadió: “Yo hice la mejor elección de La Libertad Avanza en todo el país, metí 10 bancas, pero no fue capaz de llamarme para felicitarme. A lo mejor el 8,2% de los votos para él no es nada, pero en una provincia como Neuquén es un montón”.