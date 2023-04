Pablo Cervi, candidato a gobernador de Neuquén, cerró su campaña: “Representamos a quienes quieren un cambio”

El domingo 16 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales en Neuquén, oportunidad en la que se votará a gobernador, vice, diputados, intendentes y consejeros escolares. El candidato de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, apostará por la gobernación, prometiendo así modificar el rumbo de la provincia.

Desde salud, vivienda y educación, hasta seguridad y producción, el diputado (que también es empresario e ingeniero agrónomo) habló con VíaPaís sobre las principales problemáticas que afectan a los neuquinos y sus posibles soluciones. Dentro de su fórmula lo acompaña Jorge Taylor.

“Desde hace 62 años que está el mismo espacio político gobernando Neuquén, y se usa mucho el clientelismo. Se mezcla el Estado con el partido y así, ya después de tanto tiempo, la división de poderes no existe”, resumió el candidato.

La diversificación de la matriz productiva como primera propuesta de Pablo Cervi

Una de las primeras falencias que el funcionario ve en la administración provincial descansa en que las medidas tomadas son cortoplacistas. Por el contrario, esta dinámica debería ser más eficiencia, con transparencia, brindándole agilidad a los trámites y proyectando más a futuro.

“Hablamos de una diversificación de la matriz productiva en actividades, regiones, y también con lo que hace al agregado de valor”, arrancó explicando. Entonces, sumó: “Neuquén vende gas y petróleo sin procesarse, y hay una gran oportunidad de agregarle valor dentro de la provincia; esto, por ejemplo, sería generando electricidad en vez de vender el gas”.

Con ello, se construirían electroductos y líneas de electricidad, en vez de gasoductos. A partir de esto, y en base a lo que indicó, dichas medidas servirían a futuro para poder incorporar energías alternativas o energías limpias.

Pablo Cervi, el candidato a gobernador de Neuquén por Juntos por el Cambio. Foto: Diseño VíaPaís

Su siguiente propuesta, de la mano con esto, descansó en el riego: Neuquén tiene dos grandes ríos como son el río Neuquén y el río Limay, y el 95% de su agua se va al mar sin ser usada: “Está la posibilidad de generar riego y, por ende, producción local, lo cual también generaría la producción local de alimentos, que a su vez haría que el dinero circule dentro de la provincia”.

En el centro y norte del territorio gobernado por Omar Gutiérrez, según le han planteado a Cervi, no hay demasiadas alternativas laborales, y las personas se lanzan a alguna empresa estatal o a los subsidios. Frente a ello, el diputado aseguró que esta diversificación de la matriz productiva también generaría empleo en el interior provincial.

Elecciones en Neuquén: las propuestas de Cervi en educación

“Muchos jóvenes nos plantean que se quieren quedar cerca de su familia y no tener que emigrar, y buscamos que puedan tener igualdad de oportunidades acá”, arrancó explicando.

La educación es clave en este aspecto. “Hoy tenemos una tragedia educativa en Neuquén, hay una mala calidad educativa a pesar de que tiene un presupuesto de $60.000 por habitante”, indicó.

Advirtió entonces que se deberá enfocar en el gremio docente. “Es el que decide si los chicos tienen clase y los contenidos a estudiar. Están queriendo meter formación ideológica en las escuelas, y creemos que esa decisión se debe tomar desde el Estado, en diálogo con los padres y aquellos que conocen del área”.

La seguridad en Neuquén: “No hay que transformarnos en un Rosario o un conurbano”

Luego de ser consultado acerca de la seguridad en el territorio, expresó su preocupación por el narcotráfico. De hecho, la provincia cuenta con los indicadores más altos de consumo de cocaína per cápita en el país.

También argumentó que tanto Vaca Muerta como Neuquén capital son un imán para la delincuencia organizada. “Queremos vivir tranquilos los neuquinos”, agregó.

Neuquén fue la tercer provincia con mayor cantidad de homicidios dolosos en todo el país en 2021. Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación e INDEC

Cabe destacar que, en 2021, esta provincia fue la tercera del país con la mayor tasa de homicidios dolosos, según un informe publicado a fines del 2022 por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

En este marco, Cervi propuso: “Creemos que hay que trabajar en una fuerza de seguridad bien equipada y preparada, más un respaldo político a la hora de actuar. Cuenta con más derechos el delincuente que la fuerza de seguridad. Esto no puede seguir, debe haber un abordaje integral junto con la Justicia”.

A su vez, opinó que hay que invertir en las cárceles. En base a sus palabras, Neuquén no invierte hace tiempo en ellas y muchos criminales recuperan rápidamente su libertad porque no hay dónde alojarlos.

Juntos por el Cambio: el respaldo de los dirigentes nacionales

Una de las noticias que más hizo eco de cara a las elecciones, sobre todo por la contradicción que eso representó, fue cuando la mayoría de los referentes del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, respaldaron Rolando Figueroa, candidato por el Movimiento Popular Neuquino (MPN, el oficialismo).

“Se habla tanto de que ‘si no somos el cambio, no somos nada’ y la realidad es que acá no implica ningún cambio el ir con parte del MPN o con otra versión del MPN”, comenzó diciendo Cervi.

Pablo Cervi, el candidato a gobernador de Neuquén por Juntos por el Cambio. Foto: Twitter

Apuntó contra esta decisión, ya que lo que logran es disputar una interna que no quisieron dar dentro del partido. Al hacerla por fuera, no se plantea ninguna transformación, sino un simple cambio en los liderazgos.

“El candidato al que apoyan sigue ocupando una banca del MPN en el Congreso, y vota con el kirchnerismo normalmente. Así que que no se entiende desde lo político; seguramente hay intereses por Vaca Muerta y por otras cuestiones que estarán detrás de esto”, aseveró.

Elisa Carrió expresó su apoyo por Pablo Cervi en Neuquén. Foto: Parlamentario.com

No obstante, referentes como Elisa Carrió sí expresaron su apoyo por el candidato de Juntos por el Cambio. La ex diputada visitó la provincia recientemente para acompañar la candidatura de Cervi, ya que la UCR se ve representada en él y “es el candidato que necesita” el territorio.

Si bien la funcionaria insistió en que se desarrollarán unas elecciones difíciles este domingo 16 de abril, ambas personalidades vieron con ojos positivos las votaciones. Además, Carrió insistió en mantener la unidad.

Pablo Cervi apuntó contra el clientelismo y el populismo de la provincia

“La única alternativa que plantea una transformación somos nosotros”, insistió el diputado. Argumentó que, muy por el contrario, el Frente de Todos hace del clientelismo y el populismo su eje.

Al igual que propuso en reiteradas ocasiones la candidata de izquierda, Patricia Jure, el espacio de Juntos por el Cambio llamó a un debate público en septiembre del año pasado. Sin embargo, Cervi aseguró que el oficialismo se negó a participar.

Por su parte, entonces, remarcó que “lo que se está viendo es una interna del Movimiento Popular Neuquino, cuyos integrantes también se disputan el poder entre ellos, pero no plantean cambiar la realidad de la provincia”.