Frente de frentes en Santa Fe: Elisa Carrió denunció vínculos con narcotráfico

En el marco de los preparativos para las elecciones 2023 en Santa Fe, la oposición se vio sacudida este sábado por un mensaje de Elisa Carrió. La ex diputada nacional afirmó: “No puedo recorrer Santa Fe y avalar un frentes de frentes donde yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico”.

“Para mantener la impunidad, no creo que esta sea la salida para la provincia”, dijo “Lilita” en un video. Luego recordó que es “fundadora” de Juntos por el Cambio y enfatizó que quiere verlo “unido a nivel nacional”.

La precandidata presidencial advirtió que “Santa Fe está tomada por el narcotráfico y el lavado de dinero”. A continuación, señaló que estos delitos también salpican a integrantes de la oposición y explicó: “Sé que hay personas que entran en las cárceles, personas que han fracasado en esa lucha”.

La exlegisladora consideró que es preciso “limpiar” la provincia y cambiar el sistema político “en serio”. Así se refirió a la complicidad con las organizaciones dedicadas a la venta de drogas e incluyó las conexiones con la policía.

“Es muy difícil estar en el frente de frente en estas condiciones. Para mí es imposible de recorrer”, expresó Carrió. Así se refirió a una “decisión moral y de principios”, pero aclaró que la Coalición Cívica aún debe expedirse al respecto como partido.

¿Qué dijo Elisa Carrió sobre el narcotráfico en Santa Fe?

“Si no se crean nuevas fuerzas policiales, si no hay coordinación con Nación, Santa Fe no tiene salida”, afirmó Elisa Carrió. De esta manera concluyó su diagnóstico sobre el desarrollo del narcotráfico y la falta de soluciones frente al aumento de los homicidios y las balaceras.

“Lilita” reiteró que las rutas nacionales 9, 11 y 34 son corredores de entrada de la droga. Lo mismo dijo sobre el puerto de Rosario.

Por su parte, la ex diputada nacional Lucila Lehmann consideró que el narcotráfico es un problema que lleva más de 20 años sin solución y “atraviesa todos los poderes de Santa Fe”. De inmediato, acotó: “Ser parte de eso es imposible para nosotros”.