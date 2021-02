Consultamos con el Bloque del Radicalismo del Concejo Deliberante de Mina Clavero, sobre la Tarifaria 2021. El Dr. Luis Quiroga se acercó a los estudios de Radio Uno 101.1 a darnos la opinión del Bloque sobre el tema.

En un principio la tasa impositiva se cobraba por metros de frente de un terreno, luego pasó a ser una fórmula polinómica donde se tenían en cuenta varios aspectos, para que los que menos tienen no paguen demás. Este año, pese a que la oposición lo manifestó en las distintas sesiones donde se trató el tema tarifario, el Municipio decidió tomar un solo ítem con el fin de generar la tarifaria de ABLS (alumbrado, barrido, limpieza y servicios)

Se tomó solo la base imponible que generó Rentas de la Provincia de Córdoba, esto produjo grandes subas en los impuestos que tienen que pagar los contribuyentes, dado que Rentas trabaja con costos por encima de la realidad. Otro punto que manifestó el Dr. Quiroga que no era momento, estamos en una Pandemia, de ponerse a buscar fórmulas de ensayo y error, por la situación económica y social actual.

Quiroga expresó que el Municipio siguió en su tesitura, aprobó la ordenanza, pero sabiendo que era desproporcionado lo que la misma decía, pusieron una clausula en el artículo 2, que si un vecino iba a reclamar se le reconsideraría la deuda a pagar, mostrando esto de movida, que estaban equivocados. Está a disposición un modelo de nota para que los vecinos hagan el reclamo correspondiente que está habilitado por el Art. 2

Se pidió una Sesión Extraordinaria, la misma fue con el fin de que se reviera la situación, a lo que la presidenta del Concejo dijo que no darían cuórum, cuando la carta orgánica municipal la obliga a llamar a sesión y si en esta primera no dan cuórum, se puede llamar a otra donde tienen que presentarse, y de no hacerlo, se puede llamar a la fuerza pública para que vaya a buscarlos.

Es muy importante a la hora de ejercer cargos públicos, conocer las leyes que los rigen a los mismos. Luis Quiroga manifestó que se va a pedir la derogación de esta Ordenanza en el periodo de Sesiones Ordinarias y que esperan que de la misma manera que se aumentaron los servicios, se mejore en la misma proporción los mismos.

La Municipalidad de Mina Clavero en el puesto 6 con los peores sueldos municipales.

El Municipio ha generado una estructura de certificaciones de horas, haciendo que los sueldos sean precarios, en negro, una gran cantidad de pasantías, contratos, con una remuneración indigna por debajo de la canasta de pobreza, esto atomiza una remuneración en varios, nos decía el Dr. Luis Quiroga