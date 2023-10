Versiones cruzadas: desde el entorno de la exniñera de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo no se quedaron callados

Luego de que se conociera que Lautaro Martínez debe indemnizar a la familia de Milagros Lizzola ya que su despido fue ilegítimo, comenzaron a circular en las redes sociales versiones cruzadas sobre la relación de la niñera con el futbolista y Agustina Gandolfo. Ante tanto revuelo, la familia de la joven, que murió en enero del 2023, no se quedó callada.

La primera en acudir a las redes fue Agustina Gandolfo, quien cuestionó duramente las publicaciones de algunos medios italianos y la posición de la familia Lizzola. La mendocina sostuvo que ellos esperaron a que “esté por morir y que no esté lucida, para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación”.

Y en otra parte del descargo, sostuvo que “asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”.

El descargo de Agustina Gandolfo por la noticia que asegura que perdieron un juicio contra la familia de su niñera. Foto: Instagram

Al mismo tiempo, Gandolfo sostiene que “después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que CONVENCER para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo”.

“Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación, no solo eso sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma”, remarcó la mendocina, pese a que el fallo fue a favor de la familia Lizzola y que deberán pagarle una importante suma de dinero.

Qué dijo la hermana de Milagros Lizzola contra Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

En medio de todo este revuelo, aparecieron dos versiones que contradicen la postura que tanto el delantero de la Selección Argentina, como su esposa señalaron en las redes. Se trata de Antonella Lizzola, hermana de la niñera, y una supuesta conocida de su madre.

La hermana de Milagros realizó una publicación en sus historias de Instagram y arremetió contra todos: “La justicia no existe, estamos en un mundo dominado por la guita. Una pelota mueve más que los derechos humanos”, comenzó su descargo.

Mensajes en contra de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez por sus dichos sobre lo ocurrido con la niñera. Foto: @gossipeame

“Estoy tranquila, se que todo vuelve. Mi hermana era amor y me enseñó a vibrar en esa”, comentó y agregó: “Hoy materialmente no me falta nada. La pobreza no es solo económica, algunos trabajan día a día, otras se ponen unos botines de arriba”.

Mientras que Pochi, en su cuenta @gossipeame, compartió el mensaje que recibió por parte de una seguidora que asegura conocer a la familia de Milagros. “Es mentira”, se lee en respuesta a la publicación que compartió de Gandolfo.

Mensajes en contra de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez por sus dichos sobre lo ocurrido con la niñera. Foto: @gossipeame

El usuario asegura que “la mamá es clienta mía y tuvo que hacer colectas para ir a buscarla a Italia”. Al mismo tiempo cerró de manera contundente: “La dejaron tirada como un perro”.

CUÁNTO TIENE QUE PAGAR DE INDEMNIZACIÓN LAUTARO MARTÍNEZ A LA FAMILIA DE SU NIÑERA

El abogado del delantero argentino, Anthony Macchia, sostuvo que el despido se hizo “seis meses antes de su muerte”, y hasta señaló que ella lo había solicitado “para poder beneficiarse de salarios diferidos e indemnizaciones por su determinación de regresar a su tierra natal, Argentina”.

Sin embargo, la Justicia italiana falló a favor de la familia Lizzola y según detalla Corriere della Sera, el delantero de la Selección Argentina deberá pagar “una indemnización equivalente al menos a quince meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”.

La niñera de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que falleció Foto: Internet

Al mismo tiempo, Macchia detalló que no es cierto que Lautaro no haya querido “conciliar y poner fin a un litigio en el que era demandado”, y destacó que el futbolista “se puso a disposición para entregar las cantidades indicadas por el Juez de Trabajo del Tribunal de Milán (además, muy superiores a los indicados entonces en la parte resolutiva de la sentencia por el propio magistrado) a una asociación benéfica a elegir a discreción del juez”.

Pero esto no fue posible ya que “el acuerdo no fue posible por la negativa de los herederos de la señora y sus abogados presentes en la audiencia”.