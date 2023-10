Qué dice el fallo que condenó a Lautaro Martinez y Agustina Gandolfo a indemnizar a la familia de su exniñera

Una bomba explotó este miércoles 11 de octubre: Lautaro Martínez fue condenado por la Justicia de Milán a pagarle una indemnización a la familia de su exniñera, Milagros Lizzola, quien murió en enero del 2023. ¿El motivo? Realizó un “despido ilegítimo”.

En horas de la mañana, tanto el capitán del Inter como su esposa, Agustina Gandolfo, salieron a repudiar las publicaciones de los medios italianos que sostenía que Martínez había sido condenado y debía pagarle a la familia de Milagros Lizzola, amiga de la mendocina y niñera de su hija durante sus primeros meses de vida. Por una enfermedad oncológica, la joven de 27 años murió y por eso es su familia la que lleva adelante la demanda.

El descargo de Agustina Gandolfo por la noticia que asegura que perdieron un juicio contra la familia de su niñera. Foto: Instagram

“Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió”, se lee en el comunicado de Agustina Gandolfo y destaca: “Después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma”.

Luego agregó: “¿Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciaron?”; y cerró de manera contundente: “¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola - Lembo. A trabajar!!!”.

Qué dice el fallo que condenó a Lautaro Martínez a indemnizar a la familia de su niñera

Según el fallo que comparte Corriere della Sera, el pago que realizó el futbolista de indemnización al terminar el vínculo con Milagros no fue el correcto y por eso “el despido es nulo e ilegítimo”. La joven, mendocina y amiga de Gandolfo, arrancó a cuidar a Nina en septiembre del 2021, y por sus problemas de salud, se ausentó del trabajo a partir del 22 de mayo del 2022.

Y 49 días después de que arrancó este ausentismo, la joven fue despedida. En el fallo del Tribunal de Milán, detallan que el 10 de julio se “impugnó que se había superado el período de servicio (el tiempo durante el cual, en caso de ausencia por enfermedad o lesión, el trabajador tiene derecho a conservar su puesto de trabajo, ndr.) con la consiguiente retirada del contrato. relación de trabajo”.

Milagros Lizzola, la amiga y exempleada de la pareja, quien falleció poco después de haber sido despedida.

Como estas faltas fueron porque Milagros “fue hospitalizada a causa de una enfermedad oncológica”, la familia acudió a la Justicia para que se aplique la indemnización correspondiente, y las autoridades determinaron que “el despido es nulo e ilegítimo al no calcularse correctamente la indemnización”.

¿Por qué? Porque el Tribunal de Milán señaló que “debería haberse aplicado un plazo de tramitación de 67,5 días”, y no llegaron a transcurrir ni 50 días. Ante esta respuesta de la Justicia, Lautaro Martínez “se presentó ante el tribunal argumentando la legitimidad del desistimiento y pidiendo que se desestimara el recurso. El demandado alegó que no conocía el estado de salud del demandante y que, por tanto, había aplicado correctamente las disposiciones del Contrato Nacional de Trabajo”.

Pero esto no es aceptado por el Juez, ya que Agustina Gandolfo, que era amiga de Lizzola, sabía de la situación (y en la publicación que realizaron en Instagram, también remarcan que sabían de la patología de la niñera). Es por esto que se determina que el futbolista tenga que pagar “las retribuciones que le hubieran correspondido hasta el final de la conducta”.

Cuánto tiene que pagar de indemnización Lautaro Martínez a la familia de su niñera

El abogado del delantero argentino, Anthony Macchia, sostuvo que el despido se hizo “seis meses antes de su muerte”, y hasta señaló que ella lo había solicitado “para poder beneficiarse de salarios diferidos e indemnizaciones por su determinación de regresar a su tierra natal, Argentina”.

Sin embargo, la Justicia italiana falló a favor de la familia Lizzola y según detalla Corriere della Sera, el delantero de la Selección Argentina deberá pagar “una indemnización equivalente al menos a quince meses del salario final de referencia, además de los gastos judiciales”.

La niñera de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo que falleció Foto: Internet

Al mismo tiempo, Macchia detalló que no es cierto que Lautaro no haya querido “conciliar y poner fin a un litigio en el que era demandado”, y destacó que el futbolista “se puso a disposición para entregar las cantidades indicadas por el Juez de Trabajo del Tribunal de Milán (además, muy superiores a los indicados entonces en la parte resolutiva de la sentencia por el propio magistrado) a una asociación benéfica a elegir a discreción del juez”.

Pero esto no fue posible ya que “el acuerdo no fue posible por la negativa de los herederos de la señora y sus abogados presentes en la audiencia”.