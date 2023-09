Agustina Gandolfo, una súper mamá: ¿quién dice que tiene niñera?

Agustina Gandolfo posteó una nueva historia sobre un día más con su hijo Theo, en una secuencia de tres imagenes en su cuenta de Instagram, para mostrar cómo hace sus quehaceres sin ayuda.

“Así es como me cocino todos los días. Voy al baño, me lavo los dientes. Con una mano o... canguro”, contó la influencer y modelo mendocina, mamá de Nina y esposa del bahiense delantero de la Selección Argentina Lautaro Martínez que este jueves fue titular en la Selección Argentina, por la primera fecha de Eliminatorias para Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Después de que el “Toro” jugara en estadio Monumental contra Ecuador para ganar por 1-0 con golazo de Lionel Messi, Gandolfo amaneció con sus dos hijos, Theo y Nina y entre sus historias destacó al pequeño “torito” durmiendo acurrucadito con ropita celeste, en una imagen con dos emoji que expresan más que mil palabras.

Así duerme Theo. ¡Una dulzurita! Foto: Instagram

Luego, en un video, se muestra ella cargando a Theo en un cangutiro y contando cómo hace sus tareas domésticas, entre ellas el desayuno del día con base en vegetales. “Para consejos de platos aesthetic (NdR: estético en inglés) siganmé”, bromeó por su presentación.

El desayuno de Gandolfo. Foto: Instagram

Por último, y para cerrar el tema y a modo de respuesta a una particular crítica de una seguidora, la influencer fue contundente: “Para las que dicen que tenés 24 niñeras jajaja. Sí obvio, y alguien que me limpia las 24 horas, y cocineros”, tiró, dejando entre ver que no todas las esposas de los adinerados futbolistas se desentienden de las actividades de la casa.

La respuesta de Gandolfo a las críticas de sus seguidoras. Foto: Instagram

Eso si, a ella nunca la verás desarreglada. Aunque esté casual- deportiva, y de entrecasa, Gandolfo será siempre una reina.