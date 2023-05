Una joven mendocina depositó $27.000 por error en la cuenta de un cliente y pide ayuda por las redes para encontrarlo

Una empleada de un local de cobros y depósitos ubicado en la Ciudad de Mendoza cometió un error al depositar la suma de $30.000 en la cuenta de un cliente que le había pedido cargarle solo $3.000. La joven se dio cuenta del error mucho después y a través de las redes sociales intenta encontrar al sujeto y recuperar los $27.000 que depositó por equivocación.

En su cuenta de Twitter, Flor Leyria, de 33 años relató lo sucedido y solicitó la colaboración de los mendocinos para dar con el cliente y recuperar el dinero. “Yo trabajo en un pago fácil y la persona me pidió que le cargue $3000 a la MP y por error mío le cargue $30.000, yo me di cuenta cuando cerré caja que me faltaban esa plata y mi jefa estaba al lado, me re bardeó mal”, publicó la joven.

La publicación de la mendocina en Twitter, tras depositar por error $27.000 en la cuenta de un cliente. Foto: twitter

A pesar de que ha recibido muchas muestras de solidaridad, hasta el momento el cliente no ha aparecido y la joven no tiene forma de rastrearlo. La única información que tiene es la que se registra al momento de la transacción, pero no figura la identidad del mismo.

La solidaridad de los mendocinos en las redes con la joven que depositó por error $27.000

Flor ha recurrido a la solidaridad de la gente y ha recibido ayuda de muchos usuarios de las redes sociales, quienes la han aconsejado que publique su alias de Mercado Pago para que puedan hacer donaciones en caso de que el cliente no aparezca. Gracias a ello, la joven ha comenzado a recibir dinero para poder recuperar el monto que depositó por error.

El agradecimiento de la joven con los mendocinos que la ayudaron a recuperar el dinero que depositó por error en su trabajo. Foto: twitter

La historia de Flor ha conmovido a muchos usuarios de Twitter, quienes han demostrado su solidaridad y apoyo. La joven ha agradecido todas las muestras de afecto y dijo que mantiene la esperanza de que el cliente aparezca para devolverle el dinero. Mientras tanto, sigue trabajando en el local y espera que este error no le afecte económicamente ni peligre su puesto laboral.