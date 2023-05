En medio de la crisis, nace la solidaridad: un hombre busca trabajo desesperadamente y los sanjuaninos lo ayudan en las redes

En estos difíciles momentos que está atravesando el país, se complica conseguir un trabajo digno para poder llevar un plato de comida a casa. Pero en circunstancias como estas, aparece la solidaridad y hay quienes buscan ayudar a los que más lo necesitan. Este es el caso de un sanjuanino, que busca trabajo desesperadamente y gracias a las redes sociales logró recibir ofertas laborales para poder salir de su difícil situación.

El hombre comentó el momento tan difícil que está atravesando, a través de un grupo de Facebook y rápidamente su publicación se llenó de comentarios de personas que le ofrecieron trabajo, y otros le recomendaron lugares que buscaban gente para distintos puestos laborales. Así mismo, la esposa del sanjuanino comentó a Diario 13 San Juan que son una familia muy humilde y también están necesitando todo tipo de ayuda.

Qué trabajos ofrece el sanjuanino para poder darle de comer a su familia

Matías Castillo es un hombre oriundo de la localidad sanjuanina de Pocito, tiene 3 hijos y hace meses que está buscando trabajado para poder darle de comer a su familia. Desesperado por la situación que está viviendo, decidió acudir a la solidaridad de los usuarios de Facebook para que lo ayuden a encontrar trabajo. “Les pido de su ayuda, es por mis hijos, ellos son chiquitos y necesito traerles el pan de cada día”, expresó el hombre.

El sanjuanino comentó que no tiene problema en realizar todo tipo de trabajos y compartió en la red social su experiencia laboral. “Soy ayudante de albañil, trabajé en pollerías, en carga y descarga de mercadería, se un poco de electricidad.... lo que sea hago”, manifestó el joven.

Cuáles son los comentarios de la gente respecto al desesperado pedido del sanjuanino

El hombre compartió la publicación en varios grupos de Facebook, y miles de personas se ofrecieron a ayudarlo. Algunos divulgaron su mensaje, otros le recomendaron lugares donde están solicitando trabajadores. “Hay una panadería que necesita ayudante. Deciles que vas de mi parte, siempre les hace falta”, comentó una usuaria en la red social.

Tras la difusión que tuvo su publicación, el hombre recibió muchas propuestas laborales, aunque comentó a Diario 13 de San Juan que por ahora le han ofrecido una pequeña “changa” con la que podrá pasar la semana. Así mismo, el sanjuanino comentó que recibiría alguna ayuda social, pero que su meta es conseguir un trabajo digno para mantener a su familia, alegando que sus padres lo criaron trabajando y que esa es la mejor manera de salir adelante.

Por otro lado, la esposa de Matias, Ayelén, comentó que son una familia muy humilde, que viven en una villa y también están necesitando todo tipo de ayuda que se les pueda brindar. “Nosotros necesitamos mucha ayuda, vivimos en una villita. No tenemos cocina, no tenemos garrafa, tampoco sillas, ni camas. Nosotros tratamos de salir adelante como sea y dándole lo mejor a nuestros hijo pero no nos alcanza para comprar cosas caras”, expresó Ayelén a Diario 13 San Juan.

A pesar de aún no haber conseguido un trabajo estable, el sanjuanino está muy agradecido con todas las personas que le dieron una mano y le recomendaron lugares para trabajar. Los usuarios esperan que su publicación tenga más difusión y que Matías pronto pueda conseguir un trabajo para alimentar a sus 3 hijos. Quien desee colaborar con Matias y su familia, puede comunicarse al 2645124492 o al 2646228084.