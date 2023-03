La influencer mendocina que inició campañas solidarias en pandemia y sigue ayudando a los que menos tienen

A tres años de la cuarentena en Argentina, debido al Covid-19, te contamos la historia de Constanza Bravi, una joven mendocina, abogada, influencer, fanática del fútbol y fiel hincha de Godoy Cruz Antonio Tomba, quien a través de sus redes sociales, generó campañas solidarias para los sectores más vulnerables, durante la pandemia y hoy sigue ayudando a los que menos tienen.

La joven influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen. Foto: redes sociales

Cuando el mundo se paralizó por un virus, cuando el empleo y la educación se complicaron para todos, los sectores más vulnerables quedaron completamente aislados de cualquier política pública y la escasez de recursos para seguir con sus vidas, se reflejó más que nunca.

En este contexto, Constanza Bravi, impulsó a través de sus redes sociales, colectas de alimentos, ropa y útiles para ayudar a comedores y merenderos de Mendoza, tras la urgencia de poder colaborar con los chicos de bajos recursos y con los adultos que residen en estos espacios comunitarios.

Junto a sus amigos, Constanza armó un grupo de Whatsapp, donde se sumaron todos aquellos que querian ser parte de estas campañas solidarias, aportando lo que pudiesen, y generando una organización logística para buscar cada una de las colaboraciones de la gente, ya que las restricciones para salir de casa eran muy estrictas durante la cuarentena.

La joven influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen. Foto: redes sociales

La joven abogada e influencer, cuenta a Vía País, que siempre tuvo la intención de ayudar a los demás, desde distintos ángulos. Cuando era chiquita hacia campañas para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, luego decidió estudiar abogacía, para ayudar a hacer justicia y ahora, busca identificar cuales son las necesidades de la sociedad e involucrarse, por medio de las redes sociales.

“Con esto, no tengo otra finalidad que ayudar a otros en estos momentos de necesidad, aunque sé que es un ‘parche’ y que la pobreza persiste, y peor, aumenta. Por eso me gusta aclarar que aunque mi ayuda sirve, es momentánea, y que en realidad estoy tratando de arreglar con un granito de arena una política pública enorme e ineficiente, no quiero que perdamos de foco eso”, expresa Constanza Bravi.

Quién es la influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen

Constanza Bravi tiene 25 años y cuenta con más de 17 mil seguidores en Instagram, expresa que esto se debe a su gran interés por lo que sucede en la sociedad, ya que está muy involucrada en la política pero no participa en ningún partido, “día a día veo cómo la gente está atravesada por problemas que transversalmente tocan, entre otras cosas, la economía de los altos impuestos, la inflación, políticas públicas mal prestadas, que las escuelas no brindan herramientas suficientes para los alumnos, entre otras libertades que no son respetadas”, cuenta a Vía País, la influencer mendocina.

Constanza Bravi, la influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen. Foto: redes sociales

Además de dedicarse a la abogacía, Constanza está muy relacionada con la programación y las nuevas tecnologías, le gusta estar actualizada y tener una visión más amplia e integra de todo lo que sucede, también destaca ser “muy pasional” no solo con la ayuda solidaria y su profesión, sino con el fútbol, es hincha fanática del “Tomba” desde que nació y cuenta que siempre se hace un espacio para ir a la cancha a alentar a su querido club.

“Aunque ayudar a otras personas llene un poco el corazón de uno, en parte, a mi me genera una sensación de angustia terrible porque las necesidades de la gente se multiplican día a día, no disminuyen, y eso también nos interpela sobre cuál es nuestra realidad como sociedad y cómo estamos viviendo”, dice la joven mendocina.

Cuáles son las campañas solidarias que realiza la joven mendocina y cómo colaborar

Las campañas solidarias actuales se enfocan más en el inicio de las clases, se están recolectando útiles, ropa y calzado, como también alimentos no perecederos para los comedores. Además nos contó, “ahora, con esta última campaña, pensé en darle otro enfoque a la ayuda, para que las hojas de los cuadernos de los niños no queden en blanco, así que tal vez lo próximo que se venga sean charlas básicas sobre materias comunes como matemática, inglés, lengua y biología, o bien agrupar profesionales que quieran dar apoyo escolar o clases particulares gratuitas”.

La joven influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen. Foto: redes sociales

En las ultimas semanas, las redes de la joven mendocina estallaron, ya que por primera vez pudo hacer una colecta de dinero grande para ayudar a comedores mendocinos. “Nunca pensé que en 3 días iba a recaudar más de $255.000″, dice la influencer mendocina, emocionada por el logro solidario.

“Todos los días tengo retos nuevos y cosas que aprender, así que sólo busco y trato de ser feliz en cualquier cosa que haga, buscarle el sentido y la utilidad a las cosas contribuye a eso también. Podés soñar muchas cosas, pero en el medio tenes una vida que vivir y cosas que hacer para llegar a eso, si te perdés en el camino, si no lo disfrutas, creo que pierde todo el sentido”, expresa Constanza Bravi, sobre sus sueños y la vida.

La joven influencer mendocina que ayuda a los que menos tienen. Foto: redes sociales

Para quienes quieran sumarse a las campañas solidarias, los datos para colaborar son: