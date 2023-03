A 3 años de la Pandemia: la historia de María de las Nievas, una emprendedora que creció en cuarentena y sigue creciendo

Recordar los momentos vividos en Pandemia nos hace recapacitar, pero sobre todas las cosas, fue el momento en que todas nuestras vidas cambiaron, se modificaron, transformaron, para sobrevivir.

María de las Nieves, construyó su hogar con la ganancia que generaba con la inversión del IFE.

En la radio, la tele y en redes sociales, aquel 20 de marzo de 2020, confirmaban que la sociedad ingresaba en “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Un shock emocional que provocaba en la sociedad una perturbación súbita.

“Parecía el fin del mundo”

Y en ese universo social golpeado, atemorizado, estaba María de las Nieves Domínguez, venía de sufrir violencia de género. En aquel momento de la pandemia vivía en una pieza prestada junto a su hijo menor, en Buena Nueva, departamento de Guaymallén.

“Uf! (piensa) Fue muy difícil, parecía el fin del mundo. Yo estaba con mi hijo con discapacidad en una habitación prestada entre nylon y chapas”, recordó angustiada, pero firme, María de la Nieves junto a Vía Mendoza.

Reinventarse sin descuidar la salud

El Covid-19 fue y es todo un problema para la salud de los humanos y María de las Nieves vivía en pánico debido a que “mi hijo tiene problemas pulmonares, lo tenía que cuidar mucho y no podía trabajar. “Tenía mucho miedo que la pasara algo mi hijo”, sobre lo que agregó, “Sí, me afectó mucho, pero un día me levanté y dije ‘tengo que salir adelante como sea’ y fue cuando comencé a reinventarme”.



Hasta facilitó su receta médica casera para afrontar los problemas respiratorios: “Es sencilla, pero muy efectiva: hay que hervir jengibre, introducir al agua de ese té, una cucharada de miel y unas gotas de limón, hay que tomarla cuando uno recién se levanta en la mañana”, destacó.

Con el IFE apuntaló su economía familiar

En medio de la cuarentena, inició su nueva vida vendiendo toritas, café y empanadas, hasta que recibió el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y pudo apuntalar su economía.

El Ingreso Familiar de Urgencia que recibió en 2020 lo invirtió en materia prima y materiales de construcción, la ganancia de la venta de comida era para pagar la mano de obra para la construcción de su casa que por cierto “le cambó la vida a mi hijo”, destacó.

María de las Nievas, construyendo su casa.

Pero no toda su obra quedó ahí, apostó a más y creó un merendero “Rincón de la Infancia” en una habitación de 9 metros por 7: “Tenía que ayudar a la gente que la estaba pasando mal. Más de 100 personas diarias fuimos atendiendo y sirviendo comida, a pesar de las escasa, casi nula, ayuda del Gobierno. No fue fácil pero lo cierto es que uno nunca debe olvidar de dónde viene”.

El comedor comunitario El Rincón de la Infancia (Guaymallén) atiende a más de 100 personas diarias.

Atrofia muscular y un ACV

A María de las Nieves, nada la detiene. Sigue trabajando a pesar de su atrofia muscular en una de sus pierna, lo que dificulta su trabajo y tiene que ponerse una prótesis en la cadera. Pero lo peor llegó a fi de año “sufrí un ACV (Accidente Cerebrovascular) y una vez más me cambió la vida. Me dejó secuelas de memoria, pero sigo adelante”, expresó con su tono de luchadora incasable.

La salvó el amor de su pareja

Sin dar muchos detalles de su vida privada, su cara, gestos cambiaron al destacar con pasión la convivencia con su nueva pareja (Gustavo): “Me salvó la vida. Es quien todos los días me da fuerzas para seguir, es muy especial en mi vida. Ahora lloramos juntos (entre risas) cuando pelamos las cebollas para la empanadas”, que por cierto, intentamos sacarle el secreto del relleno, pero pensó, levantó la cabeza, y con una mueca de picardía sólo remarcó, “están llenas de amor”.

Para ayudar al merendero pueden llamando al teléfono de contacto: 261-2573864.

ACV: Accidente cerebrovascular

El ACV es una enfermedad aguda que se produce cuando se tapa o rompe una arteria del cerebro. Puede ser mortal o dejar a la persona afectada con una discapacidad.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas pueden ser diferentes y muy sutiles:

Debilidad o sensación de que se duerme un lado de la cara, un brazo o una pierna, especialmente del mismo costado.

Confusión al hablar.

Problemas para hablar o entender lo que se le dice.

Problemas para caminar.

Mareos.

Pérdida de equilibrio o falta de coordinación del cuerpo (por ejemplo, querer agarrar algo y no poder).

Dolor de cabeza muy fuerte y repentino.

Las personas con hipertensión y/o colesterol alto tienen más riesgos de sufrir un ACV.

¿Qué se debe hacer?

Comprobá si la persona tiene dificultades para entender o hablar. Hablale para ver si te entiende y responde a tus órdenes.

No dejes sola a la persona. Tranquilizala y mantenete tranquilo.

Llamá a Emergencias o llevala a una guardia médica si está cerca.

Cuanto más rápido reciba asistencia médica, aumentan las probabilidades de que la persona se recupere y/o solo le queden secuelas leves.

La Pandemia y el efecto psíquico

“No es pereza o pérdida de agudeza: estar en una pandemia mundial durante los últimos años, en realidad está dificultando que nuestros cerebros creen y recuperen recuerdos”, dijo Amir-Homayoun Javadi, profesor titular de psicología cognitiva y neurociencia cognitiva en la Universidad de Kent en el Reino Unido.

Pandemia: decreto nacional 297-2020

A partir del 20 de marzo y por medio del decreto 297-2020 el Gobierno Nacional establecía:

Artículo 1º. A fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en los términos indicados en el presente decreto. La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

