A tres años de la cuarentena: Qué pasó con los respiradores que Lionel Messi trajo a Rosario

Es de público conocimiento que en el año 2020, con la pandemia de Covid-19 golpeando fuerte en el mundo, los centros de salud colapsados y una sociedad que no estaba preparada para tal emergencia sanitaria, los respiradores eran tecnología inasequible para muchos países. En ese contexto, una fundación barcelonesa, por medio del crack futbolístico Lionel Messi, donó una serie de propulsores de oxígeno a hospitales de Rosario y, por entreveros burocráticos, nunca llegaron a destino.

A tres años de la crisis de salud, los propulsores siguen estancados en la aduana del Aeropuerto de Rosario. Los argumentos se cruzan y se pierden en la falta de documentación de un lado y del otro; pero no está claro quién es el responsable de que la ayuda que la Fundación Institut D’investigación de les Ciencies de la salut Germáns Trias/Pujol de España donó siga juntando polvo sin ser habilitada. Mientras tanto, este medio consultó a la Secretaría de Salud Municipal de Rosario y no obtuvo respuesta.

¿Qué pasó con los propulsores de oxígeno cuando llegaron a rosario?

En el momento de la mencionada donación y, con los propulsores ya en tierras rosarinas, la ANMAT le indicó al receptor de la donación, es decir, a la Municipalidad de Rosario, que correspondía presentar la autorización de comercialización originada en un país de alta vigilancia sanitaria, como le cabe a cualquier otro producto.

Sin embargo, el municipio no presentó nada y el organismo regulador no autorizó el ingreso de los dispositivos para ser usados en humanos, ya que no contaban, entre otras cosas, con el certificado de libre venta emitido por la autoridad sanitaria de origen.

Así llegaban los respiradores

¿Qué dijo la automotriz SEAT sobre la falta de libre-venta?

Algo que la misma empresa fabricante se encargó de aclarar diciendo que los dispositivos “obtuvieron la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para investigación clínica. Es decir, contaban con la homologación de las autoridades sanitarias españolas para poder usarse en un momento muy específico, como ventiladores de emergencia, cuando no hubiese disponibilidad de respiradores, y únicamente en España”. En otras palabras, la habilitación era para usos puntuales en pacientes que “adhieran a un estudio clínico”.

Sumado a esto, en una carta dirigida a la Fundación Institud d´Investigación de la Ciéncies de la Salut Germans Trias I Pujol, de Barcelona, desde la Municipalidad de Rosario aclararon: “Si bien, esta donación es realizada en el marco de la actual pandemia Covid-19, la evolución de la misma no hace necesario la utilización de los equipos en los servicios médicos de atención en nuestra ciudad”, ofreciéndose a guardarlos hasta que saliera la habilitación.

Sin la documentación requerida, los respiradores no pudieron salir de la Aduana, pues ANMAT tampoco autorizó a que el Municipio hiciera resguardo de los dispositivos.

El prototipo OxyGen fue elaborado con un motor de limpia parabrisas Foto: Twitter

El tema no volvió a tocarse hasta el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, cuando varios atribuyeron la decisión del equipo albiceleste de no pisar la Casa Rosada al enojo de los Messi con el Gobierno Nacional por el bloqueo de los respiradores.

¿Cómo se gestó la donación de los respiradores a rosario desde españa?

Después de tantos años del futbolista defendiendo la camiseta del Barsa, la relación entre Barcelona, Messi y Rosario es casi espontánea. Sin embargo, la resolución de donar los “respiradores de trinchera” fue un acuerdo entre Diego Schwarzstein, endocrinólogo recibido en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con la Fundación Leo Messi y la Municipalidad de Rosario.

Diego Schwarzstein, el endocrinólogo que atendió a Lionel Messi Foto: lu32

El médico, que atendió a Leo desde chiquito, sabía que la automotriz SEAT había fabricado 1.000 ventiladores de emergencia y sólo se utilizaron 600; por lo que le pareció una idea razonable enviar el lote remanente a la ciudad donde nación “La Pulga”. Los demás involucrados estuvieron de acuerdo.

Schwarzstein contactó entonces a Jorge Messi, padre de Lionel, para utilizar el avión privado de la Fundación Leo Messi. Así, cruzaron continentes 32 de los 50 dispositivos que iban a salir de España originalmente rumbo al Aeropuerto de Rosario.

La situación actual del covid

Las políticas de prueba-error, el tiempo y una potente campaña de vacunación hicieron que la crisis sanitaria de occidente fue superándose, no sin muertes en su haber y con graves consecuencias a nivel político, económico y social que aún afectan a la población.

En ese contexto, durante este año China experimentó un recrudecimiento de los casos de Covid-19 con más de 60.000 muertos. Con el diario del lunes, las autoridades argentinas de salud aguardan expectantes la llegada de las épocas frías. Mientras tanto, los respiradores donados siguen alojados en la Aduana rosarina, sin uso, cumpliendo un año más en la quietud.