Gemelos y misterio resuelto: los padres no sabían quién era quién y el Renaper los identificó

Gracias a la intervención del Registro Nacional de las Personas -Renaper-, fueron identificados los gemelos que nacieron en Mendoza, que viven en Córdoba y cuyas identidades se mezclaron accidentalmente generando un problemón a sus papás.

Los gemelos Valentín y Lorenzo fueron los protagonistas de la historia que se volvió viral. Foto: Gentileza Santiago Rodríguez, Renaper

Los gemelos, ahora identificados como Valentín y Lorenzo fueron los protagonistas de la historia que se volvió viral, y que repercutió en todos los medios televisivos del país.

La madre mendocina, Sofía Rodríguez y Leonardo Costa -que residen en la localidad de San Francisco, Córdoba- fueron padres por primera vez de los gemelos pero todo se complicó cuando no supieron “cuál es cuál”.

En su historia, contaron, que cuando aún se encontraban en el hospital de Mendoza donde nacieron los bebés se ensuciaron, y Sofía y Leonardo decidieron quitarles las pulseras identificatorias para higienizarlos.

“No sabíamos que hacer y fuimos a la comisaría”

Desde ese momento, los padres ya no supieron identificar cuál hijo era cuál, por su similitud. Fueron a una comisaría “No sabíamos dónde ir, y la policía cotejó las huella que constan en el documento ‘Me parece’, me dijeron al compararlos, pero no era la respuesta que necesitábamos”, remarcó Leonardo entre risas.

La historia trascendió a nivel nacional y ante el pedido de ayuda de los padres, el ministro del Interior, Wado de Pedro, encomendó a las autoridades del Renaper, y particularmente al titular Santiago Rodríguez, poner a disposición los recursos técnicos para solucionar el dilema familiar.

Renaper publicó en su cuenta de Twitter la identificación de los gemelos. Foto: @renaper_ar

Lo cierto es que el equipo del Registro Nacional de las Personas (Renaper) identificó en base a sus registros de datos biométricos a los dos bebés gemelos nacidos el 6 de enero pasado.

Sofía Rodríguez, madre de los gemelos había publicado en su cuenta en Twitter que no podía distinguir a sus gemelos. Sin poder saber quién era quién.

Sofía Rodríguez publicó en las redes su gran dilema con sus gemelos y se hizo viral. Foto: Vía País

Para finalizar con la tarea de identificación de los gemelos, el Renaper emitió a la familia un Certificado de Dato para cada uno de los niños.

