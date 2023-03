Conocé a Mateo, el niño mendocino elegido MVP por el Barcelona que fue becado para jugar en España

Hace un mes atrás seis profesores del Barcelona Futbol Club estuvieron en el departamento de Junín desarrollando una Clínica de Fútbol gestionada en el Campus La Cofradía, donde los formadores del semillero del Barca, de La Masía, destinaron tres días intensos a transmitir sus conocimientos a jóvenes y niños. Al finalizar, luego de una exigente evaluación, los catalanes coincidieron en la elección al Jugador Más Valioso.

Participaron casi 180 futbolistas desde los 6 a los 17 años, de diferentes lugares de Mendoza, de otras provincias y países, para aprender la metodología de entrenamiento y los valores con los que se hizo Lionel Messi. Entre ellos estuvo Mateo Peñafiel, un tunuyanino de 10 años, zurdo que juega en Independiente Las Rosas, y que si bien en su club distribuye de 5, en la Clínica lo hizo de enlace. Luego de haber sido observado y puesto a prueba en distintas situaciones y adversidades fue elegido MVP.

Mateo va a quinto grado y, según cuenta su papa Diego, siempre fue extrovertido, rodeado de amigos, inquieto, inteligente y responsable. De hecho, “todavía no cae. Está preocupado de cómo va hacer él cuando empiece el campeonato local porque no va a estar para jugarlo”.

El orgullo de los papá y mamá de Mateo, a flor de piel. Foto: Redes Sociales

Mateo demostró en el campus de Junín, que su talento no está en buscar al delicioso caramelo del gol como cualquier otro niño de su edad. Se destacó no sólo por su habilidad técnica con la pelota sino por el liderazgo natural, la solidaridad con sus compañeros en el campo de juego y la capacidad de animar a su equipo ante un marcador adverso. Valores que convencieron a los entrenadores para elegirlo como el mejor.

“‘Esos son los valores que inculcamos en el Barcelona y su hijo ya los tiene incorporado’, me dijo uno de los entrenadores españoles. Pero soy consciente de que todo esto le servirá como experiencia porque no se trata de un reclutamiento. Mi hijo tiene 10 años, tengo los pies sobre la tierra y quiero que mi hijo los tenga también”, confió el papá de Mateo, un comerciante de Tunuyán que busca asegurar -como cualquier padre- la felicidad de su niño sobre cimientos sólidos.

La Clínica: tres días intensos y a puro fútbol

Cualquier niño podía participar de la Clínica abonando alrededor de 450 dólares (en octubre) y muchos de entrada descartaron esa posibilidad. Otros, unas 180 familias hicieron el sacrificio y hicieron posible que sus pequeños futbolistas tuvieran tres días intenso de aprendizaje y capacitación con uno de los mejores clubes del mundo. Entre ellas, los Peñafiel.

Fueron casi 180 participantes de la Clínica de Barcelona en Junín. Foto: Redes Sociales

“La noticia de la Clínica me llegó en octubre por un amigo, quien fue también el primer entrenador de Mateo cuando arrancó en baby fútbol a los 6 años. Y cuando se acercaba la fecha no estaba muy convencido de que Mateo lo hiciera, tengo un negocio en Tunuyán y no era barata la inscripción. Finalmente decidimos que participara”, confió su papá Diego, quien agregó que el mejor amigo de Mateo, Francisco, también participó de la experiencia.

“No pude ir los primeros días a verlo y cuando hablé por teléfono luego de la primera jornada, le pregunté cómo le había ido y me contestó ‘bien papá, hice un montón de amigos’. Fue lo primero que me dijo y más importante para él”, contó Diego con una sonrisa, porque además nunca se imaginó lo que luego sucedería.

Por qué Mateo fue elegido MVP

“Mi amigo, y papá de Francisco, me cuenta que había escuchado que los entrenadores españoles estaban marcando y siguiendo a Mateo, pero no lo tomé muy seriamente. Ya el último día, en el acto final, pudimos verlo jugar. Sabemos de las condiciones de nuestro hijo pero había muchos otros excelentes jugadores en ese campus. De hecho, por el calor extremo y queríamos que se terminara pronto. Nunca imaginamos el anuncio en el cierre del evento”, confió el progenitor del talentoso jugador de Tunuyán.

Mateo junto a uno de los equipos de la Clínica de Barcelona. Foto: Redes Sociales

“Pensaba en las horas que mi hijo había estado jugando bajo el sol, y ya queríamos sacarlo de allí. Habló el técnico del Barcelona en Sudamerica, el Intendente, el del Campus y después el turno del entrenador que encabezó la Clínica, informando por qué se elegía al Mejor Jugador. Pero la verdad, mucha atención no presté. Me quería ir”, dijo Diego.

“Hasta que dijeron el nombre de mi hijo. No lo podía creer, la gente que estaba a nuestro lado, muchos de Tunuyán, nos abrazó, gritó, y ciertamente no nos esperábamos esto. Y Mateo, menos. Le dieron un diploma, una camiseta como jugador más valioso y le anunciaron que se había ganado una beca para ir al Barça Academy World Cup del 2 al 6 de abril de 2023. Y todos sorprendidos ovacionaron a mi hijo. Los técnicos se sacaron foto con él, después otras personas que ni conocíamos y Mateo nos miraba todavía sin comprender el revuelo”, aseguró el padre sorprendido. “Nos superó la situación”.

Y el papá continuó con su relato con la emoción a flor de piel: “Los entrenadores nos felicitaron por Mateo, argumentando que mucho tuvo que ver la educación que le habíamos dado a nuestro hijo. Pero un profe en especial se acercó, me puso sus manos en mis hombros y me dijo: ‘papá, quiero felicitarlo. En veinte años que llevo reclutando jugadores nunca vi un jugador tan chico entender el fútbol como lo hace su hijo. Tiene la capacidad y sabe que puede tomar la pelota en su propio campo, eludir a todo los jugadores que quiera y hacer el gol. Pero su hijo no lo hace. No hace lo que haría cualquier niño de 10 años, que es querer ganar un partido. Lo que hace su hijo es pasarle la pelota a otro, que sabe que no se la va poder devolver. Su hijo entendió que el fútbol es un juego en equipo. Esas palabras todavía suenan en mi cabeza”, explicó Diego.

Mateo Peñafiel, MVP de la Clínica de Barcelona en Junín, junto a su mejor amigo Francisco. Foto: Gentileza

La beca, en qué consiste

Cada primera visita a un lugar es costumbre de Barcelona elegir al MVP para darle una beca para participar de la Barça Academy World Cup del 2 al 6 de abril de 2023. El elegido –en este caso- fue Mateo Peñafiel en reconocimiento por su capacidad y valores de amistad, sacrificio, humildad y juego de equipo, cualidades que el club catalán pregona en edades tempranas.

“La beca no es total, no incluye el viaje de Argentina a España, el pasaje corre por nuestra cuenta, lo cual estuvimos a punto de no enviarlo porque un niño de 10 años no va a viajar solo. Lo cual requiere de los gastos de la mamá o papá que lo acompañe. Pero no pude cortarle la ilusión a mi hijo, lo cual no me agrada mucho que se jueguen con estas cosas. Sin embargo, terminé accediendo para cumplirle el sueño a mi hijo para que pueda jugar el torneo, conocer el mundo Barcelona, el club del cual es fanático y donde creció Messi, ídolo de él como sucede con la gran mayoría de los pibes”, aseguró Diego.

La beca comprende: el traslado desde el Aeropuerto El Prat (Barcelona), traslados en bus privado a todas las actividades, un partido amistoso en Cataluña, viáticos y comidas, inscripción al torneo, kit de uniforme (2 camisetas, pantalón y medias (no incluye botines) y uniforme de delegación (buzo, remera, sudadera, camperas impermeables).

Mateo en su Independiente Las Rosas, de Tunuyán. Foto: Gentileza

Qué otros mendocinos fueron invitados a participar de torneos

Para brindar más detalles sobre lo que fue la exitosa clínica del Barcelona en Mendoza, dialogamos con Alejandro Fowler, representante del Club Barcelona en Argentina, quien dio más detalles sobre el incentivo a los chicos que sueñan ser como Messi.

“Invitamos a participar de dos torneos, que serán en abril. Desde los 8 a los 16 años. Diez irán al Barca Academy World Cup (para categorías hasta 11 años) y seis al MIC Football en Costa Brava, Catalunya (NdR: torneo amateur más importante del mundo, para las cateorías superiores a 12 años).

A esos torneos “llevamos unos 40 niños de Puerto Rico y los del campus de Mendoza, 9 e irán como refuerzo. Ellos son: Mateo Peñafiel, Cristiano Scafi, Juan Ignacio Pereyra, Santiago Ampuero, Bautista Puebla, Genaro Palavecino, Benjamín Roig, Benjamín Nicolea y Antonio Manuel Borja.

En tanto que a la Clínica “invitamos a 30 niños mendocinos a participar de lo que llamamos Clinics en Barcelona, que es una experiencia 100 % Barça de entrenamiento en La Masia por una semana. De esos 30 solo 20 (los primeros en anotarse) tienen espacio, ya que llevamos a otros 60 niños de Puerto Rico Chile y Buenos Aires”, sostuvo Fowler.