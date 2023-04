Fueron estafados y peluqueros solidarios de Mendoza iniciaron una campaña para ayudarlos

Sergio Reynoso es un peluquero mendocino que padece de Parkinson desde hace 20 años. Su esposa, Silvia Trubiano, quien era su asistente en dicho negocio, es una luchadora incansable y leal. Hoy ambos intentan reconstruir su vivienda después de haber sido estafados en el proceso de tener su departamento. Con dos hijas y un nieto, buscan remontar este presente difícil, mientras que un grupo de colegas denominados Mendoza Peluqueros Solidarios organizan una campaña para ayudarlos.

Sergio, que pasa por un momento crítico de su enfermedad, le pone fuerza a su vida y Silvia es quien empuja para salir adelante. Pero con la ayuda de todos será mucho mejor.

Por eso desde Mendoza Peluqueros Solidarios organizaron una campaña para ayudarlos a recaudar dinero para pagar la mano de obra y algunos materiales para la refacción de la casa que una empresa destruyó.

La idea es cortar el pelo a clientes solidarios a 500 pesos. El lugar será en un gimnasio en la calle Bernardo Ortiz 435 de Godoy Cruz.

Mendoza Peluqueros Solidarios, piden ayuda para Sergio Y Silvia. Foto: Redes S

Cual fue la estafa

El año pasado la pareja llamó a una empresa constructora para que les hiciera un departamento. El trato, fue que la familia les liberara el terreno donde vivían y a cambio les pagaba un alquiler en un departamento de Godoy Cruz.

Sin embargo, en diciembre, la empresa dejó de pagar el alquiler, ellos se endeudaron y posteriormente recibieron una carta de desalojo.

Desde la cuenta de la entidad Mendoza Peluqueros Solidarios (MPS) comentaron que “actualmente, no se sabe nada de la empresa. Los últimos tiempos se les ha hecho muy difícil a Sergio y más aún a Silvia, que puede hacer muy pocos trabajos de peluquería ya que cuida a Sergio, que no puede valerse por sí mismo. Pensaron en volver a su casa pero la verdad es que no puede habitarse ya que la dejaron a medio derrumbar, sin techo, sin gas y sin luz”.

Mendoza Peluqueros Solidarios, piden ayuda para Sergio Y Silvia. Foto: Redes Sociales

Qué es Mendocinos Peluqueros Solidarios

Es una asociación sin fines de lucro que generalmente ayuda a merenderos y comedores comunitarios de la provincia. Y en esta ocasión emprendieron una cruzada para ayudar a sus colegas. La intensión es que la gente colabore con 500 pesos a cambio de un corte de pelo. Lo recaudado será para Silvia y Sergio, que “la están pasando mal” , confió a Post Mendoza, Gastón de la Reta, integrante del grupo solidario de peluqueros.

Además, comentó que si bien la municipalidad de Godoy Cruz les entregó material para refaccionar las habitaciones y arreglar algunas partes de la casa que actualmente tienen, los albañiles les cobran 600.000 pesos.

“La están pasando re jodida. Unos amigos de ellos nos contactaron a nosotros y por su intermedio hemos logrado hacer estas cosas. Nos prestaron un gimnasio en la calle Bernardo Ortiz 435 de Godoy Cruz. Así que todos los que quieren dar una mano se van sumando, aportando ideas y haciendo cosas”, agregó Gastón.

“Sólo por esta vez se pide una ayuda económica para colaborar con la causa”, cierra el pedido de los peluqueros.