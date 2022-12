La historia de Darío, el peluquero mendocino que regala el corte del Dibu Martínez en los partidos de Argentina

Darío Rodríguez, mejor conocido como “Daro”, es el famoso peluquero de Tunuyán que realiza el corte del Dibu Martínez gratis, durante las previas de los partidos de la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022. Su pasión por las tijeras y la “redonda”.

El dueño de la peluquerpia “El Barba” comenzó recrear el corte boom a los hinchas más pequeños, pero luego de hacerse viral extendió el look a todo el que lo deseara: Daro hizo el corte del arquero en la plaza departamental, durante la previa de la semifinal contra Croacia, en la que Argentina salió victoriosa 3 a 0.

Nació una cábala. El peluquero mendocino que recrea el corte del Dibu Martínez. Foto: Gentileza barbería "El Barba"

Ahora, encendió una cábala mundialista entre los mendocinos y lo hará también el domingo 18 de diciembre, en la final, a cientos de chicos y grandes. Nuevamente, abrirá su peluquería a cielo abierto y dejará impresa la banderita que ya es cábala.

Daro y su pasión por las tijeras y la “redonda”

Nació una cábala. El peluquero mendocino que recrea el corte del Dibu Martínez. Foto: Gentileza barbería "El Barba"

Darío vive en la ciudad de Valletana, tiene 32 años y hace 21 años se dedica a la peluquería, por la que tiene la misma pasión que por el fútbol.

“Soy bostero a muerte. Y sigo mucho al Tomba, que nos genera apego como mendocinos y para apostar un poco por nuestro fútbol. Además soy de Chilecito, así que sigo al Deportivo en la Liga Sancarlina”, explicó el dueño de la peluquería El Barba.

Antes de incursionar de lleno en el mundo del estilismo, también jugó al fútbol. “Cuando era más joven jugaba en el Deportivo Chilecito -La Academia- y también lo hice luego en Banfield, los dos equipos del pueblo. Luego hubo que largar para dedicarse a trabajar”, comentó Darío sobre su amor por la “redonda”.

El profesional jugaba de seis, y confesó que “los que me vieron, dicen que era de buen trato con la pelota. Yo quería jugar de nueve, pero no me dejaban, iba a la defensa”.

¿Nace una cábala? La barbería que corta y tiñe el pelo como el “Dibu” Martínez gratis repite hoy la acción. Foto: Gentileza barbería "El Barba"

“La verdad que la peluquería me ha despertado más pasión que el fútbol, y la balanza se inclina más para el lado de la profesión, que realmente amo”, concluyó Darío Rodríguez.

Con respecto a la final: “Que sea lo que Dios disponga”. Pero nada quita que “esta selección argentina nos ha inducido a ser fanáticos nuevamente, y el corte de pelo del Dibu Martínez, con la bandera, nos dio la idea de hacer gratis el corte para los niños y pintarles la celeste y blanca, para apoyar a la selección argentina”.