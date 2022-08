Un famoso tiktoker está en Mendoza y visitó los boliches LGBTQ

El artista es oriundo de la Ciudad de México y junto a su pareja ha venido de visita a Mendoza. Andrew Larrañaga es tiktoker y youtuber aunque también es muy seguido en otras redes sociales.

En esta oportunidad el cantante estuvo en Queen junto a varios amigos y las personas que lo lograron reconocer pudieron sacarse varias fotos con él.

Andrew es cantante, compositor de canciones, actor, creador de contenido y bailarín, conocido por ser uno de los vocalistas de la banda de chicos latinoamericana Urband 5.

Andrew Larrañaga. Foto: Instagram Andrew Larrañaga

Pero su popularidad en las redes se dio por hacer el doblaje de una de las escenas de Shrek, protagonizando a la hermanastra malvada de Cenicienta.

“Bromeas...Es un papucho, su cara parece tallada por los mismo ángeles”, dice el guion de la película animada.

El joven mexicano tiene una particular voz que hace que el video sea muy particular. De hecho, muchos de sus seguidores creían que no era real, sino que era hecho con alguna app.

Andrew Larrañaga en Mendoza

El artista está visitando a su familia en la provincia, según sus historias de Instagram su sobrina pintaría sus uñas.

Aprovechando el fin de semana Andrew y su pareja, Leandro Salinas, para salir en la noche mendocina.

La pareja internacional estuvo en Queen y en Fiesta La Güaranga, donde varios pudieron aprovechar para sacarse fotos con la celebridad.

El creador de contenido tiene más 8,3M de seguidores en TikTok y 1M en Instagram. Actualmente, se lanzó como solista en Spotify. Su increíble y particular voz encanta a todos sus seguidores.

Las fotos de sus fans

Una de las publicaciones en historias del tiktoker. Foto: Instagram Andrew Larrañaga

Reposteo en historias. Foto: Instagram Andrew Larrañaga

Algunas de las seguidoras aprovecharon también la presencia de los dos y los declararon unos papuchos, como dice el viral video de Andrew.

Andrew con mendocinas en un boliche. Foto: Instagram Andrew Larrañaga

El tiktoker mexicano fue invitado a los Mtv MIAW 2022 y en sus redes habla sobre el respeto y el amor libre.

Para el Día de del Orgullo publicó en sus redes: “Marchamos por ti, por nosotros, por el amor, por la libertad, por los que con su marchar nos abrieron paso y un camino hacia la felicidad, hacia un mundo cercano donde el amor libre y sin etiquetas sea lo más poderoso”.