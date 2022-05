Las redes sorprenden a más de uno por el poder de alcance que tienen algunas publicaciones que llegan a miles y miles de personas, casi sin quererlo. Eso es lo que le pasó a Iván Camargo, el mendocino que hace 10 años trabaja como chofer de colectivos y varios de sus videos se hicieron virales en TikTok.

Todo empezó como un juego. Según cuenta el protagonista, casi no sabía usar la plataforma y se le ocurrió grabarse hablando cosas que le sucedieron o que se le ocurrían, y de un momento a otro varios de sus videos superaron las reproducciones que él podía llegar a esperar.

El joven de 32 años es oriundo de San Martín y trabaja en Lavalle para la empresa Prestaciones. Y es en el momento del “quede”, como le dicen los choferes a ese ratito que tienen para poner en condiciones el micro y para tomar unos mates antes de volver a salir, en el que cuando puede graba sus videos.

En diálogo con Vía Mendoza, Iván contó sorprendido que algunos de sus videos tienen más de 35 mil reproducciones. “No imaginé que iba a llegar a tantos. Pensaba que lo iba a ver mi tía nada más”, bromeó el mendocino.

“Lo hago porque me gusta, me divierte, pero no busco hacerme famoso ni nada por el estilo. Me considero una persona bastante caradura”, dijo entre risas sobre lo que lo animó a hablar ante su cámara del celular para personas desconocidas.

Un saludo por una sonrisa

Camargo arrancó a los 22 años a trabajar como chofer de colectivos y se nota que ama lo que hace. A él le toca el recorrido de los chicos del secundario de la escuela albergue de Costa de Araujo y de primaria de Gustavo André. Y a media mañana recorre el centro del departamento.

“Estamos viviendo una realidad complicada y es lindo encontrar a un loco que te diga algo y te saque una sonrisa”, argumentó sobre una de las razones que lo llevaron a grabar sus divertidas ocurrencias.

Es chofer de colectivos en Mendoza y se convirtió en tiktoker por sus divertidos videos. Foto: Instagram.

Esto también trata de llevarlo a su trabajo, en la medida de lo posible, para con una palabra o un saludo más atento, poder cambiarles el día a los pasajeros.

Y resaltó que a veces a raíz de un saludo o un simple “¿cómo estás?”, muchos pasajeros se muestran agradecidos, contándole que van al médico, a hacer un trámite o intercambian con él algunas palabras.