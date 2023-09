“Sabor latino” en la pista de Got Talent Argentina de la mano de dos hermanos mendocinos que la rompieron bailando salsa

Fueron campeones nacionales, participaron de Mundiales y ahora la rompieron en el escenario de Got Talent Argentina con su performance de “salsa cabaret”. Se trata de dos hermanos mendocinos que disfrutan de bailar juntos y enamoran a todos los que lo ven: mirá su show.

Matías y Johana Ortiz, para esta ocasión, bailaron una coreografía de salsa que dejó a todos boquiabiertos y consiguieron pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso con cuatro sí.

Así fue increíble show de salsa de Matías y Johana Ortiz

Matías y Johana se pararon sobre el escenario y comentaron que son hermanos que se eligen para bailar hace mucho tiempo. Inmediatamente después, tanto Abel Pintos como Flor Peña halagaron la vestimenta de ambos participantes.

Posteriormente, continuaron: “Somos de Mendoza. Bailamos desde chiquitos, competimos para un público salsero. Hacemos ‘salsa acrobática’”. Luego, agregaron: “Hacemos una salsa cabaret”, a lo que la humorista agregó: “Me gusta todo lo que tenga que ver con el cabaret”.

El dúo de hermanos que la rompieron

Después de las risas, iniciaron su coreografía y con el correr de los minutos, se llevaron los aplausos de todas las personas presentes en la sala. Además, dejaron boquiabierto a todos los miembros del jurado.

Flor Peña fue la primera en dar su devolución: “Son tan carismáticos que donde fallaron no importó. Son tan carismáticos que estaban a pleno, más allá de los errores... Me encantaron los dos. Hermosos, nos hicieron vibrar”.

Luego, Emir Abdul dejó en evidencia el impacto que le causaron: “Increíble, me encantó. Increíble como se conocen... Es imposible hacer lo que ustedes hicieron... Fue increíble la coreo, supertelevisivo, mucho carisma, fuerza. Lo que se equivocaron no importó. Quiero ver que me van a mostrar en la segunda”.

El dúo mendocino que impactó al jurado

Luego, La Joaqui decidió dar su punto de vista: “Me pareció espectacular. Me encanta la salsa. Mi mamá trabajaba en un bar donde había salsa. Me parece espectacular y nos trajeron ese sabor latino, bien provocativo, sin dejar de ser superartístico”.

Por último, Abel Pintos opinó: “... Los dos son muy talentosos, por separados se bailan todo... El producto que logran entre los dos es muy talentoso. Fue un espectáculo hermoso”.

En el momento de la votación final, todos los miembros del jurado dieron el sí, lo que le permitieron al dúo pasar a la siguiente ronda del programa de talentos más famoso del mundo.