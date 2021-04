Así como muchos otros famosos, Laura Esquivel (26) eligió la provincia de Mendoza para pasar sus vacaciones. La artista viajó con su pareja, Facundo Cedeira, y en sus redes compartió algunas fotos de sus paseos por las montañas y bodegas. Además, se mostró feliz de poder recorrer la montaña y disfrutar de la naturaleza.

Si bien la ex- Patito Feo está lejos de las cámaras y del teatro, actualmente da clases de técnica vocal y está estudiando fonoaudiología. El canto es una de sus virtudes, algo que no solo demostró en la tira adolescente, sino también en programas de televisión como “Tu cara me suena” (Telefe) o los algunos de los formatos de Marcelo Tinelli.

Laura Esquivel y su novio en Mendoza.

La actriz es muy activa en sus redes, sobre todo en Instagram donde mantiene una fluida interacción con sus más de 400 mil seguidores, quienes la reconocen sobre todo por el éxito de su personaje Patricia «Patito» Díaz-Rivarola Castro.

Fue en es las redes que Esquivel mostró parte de su viaje, y si bien no especificó dónde está, los mendocinos supieron reconocer los paisajes de montaña. Además, Laura compartió fotos con una copa de vino, con el nombre de una reconocida bodega de Mendoza.

“Mi felicidad. indescriptible”, escribió la cantante y compartí unas fotos al lado de la ruta, con la montaña nevada de fondo. Y, en otra publicación compartió sus fotos junto al Dique Potrerillos, y calificó su salida como un “momento de gloria”.

Laura Esquivel de vacaciones en Mendoza.