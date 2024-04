Más que Patito Feo: la contundente respuesta de Laura Esquivel tras las críticas por su aspecto físico

Laura Esquivel lanzó un nuevo tema, pero recibió críticas por su videoclip. Cansada y dolida por el hate, la protagonista de Patito Feo hizo un contundente descargo.

“Hace unos días recibí muchísimo hate en un reel mío y esto es lo que pensaba mi mente mientras que leía esos comentarios negativos...”, dijo en un video que subió a su cuenta de Instagram, con más de 573.000 seguidores.

Luego repasó los mensajes que le dejaron en el posteo. “Ya falta una dieta, buen consejo, a cuidarse”, “Movete un poco más, nenita, parece que estás haciendo una pasada”, “Las botas te cortan la pierna, mala elección”, “Ya está vieja la patito”, “Nunca despegó por su personalidad”, “No sé por qué siento que unas botas altas le iban a dar más dramatismo a la canción”, fueron algunas de las inescrupulosas críticas hacia Laura Esquivel.

Así luce hoy Laura Esquivel Foto: instagram.com/laura_esquivel

En su posteo, Laura respondió: “¿Cómo te explico que como sano? ¿Cómo te explico que necesitaba estar quieta porque el plano quedaba mejor así? ¿Cómo te explico que son las botas que a mí me gusta usar?¿Cómo te explico que tu comentario es extremadamente agresivo?”, “¿Cómo te explico que soy feliz con esta personalidad?”, “¿Cómo te explicó que yo no necesito darle más dramatismo a la canción?”.

Laura Esquivel respondió contra el hate de las redes sociales

Para cerrar Laura envió un mensaje a sus seguidores. “Recordalo siempre: los comentarios negativos de otros no te definen. Lo que si te define es lo que vos te decís a vos mismo después de leer esos comentarios”.

Durante una entrevista en Noche al Dente (América), Laura recordó su paso por el exitoso ciclo televisivo: “Mi adolescencia fue Patito porque, no solamente estaba cumpliendo mi sueño de hacer lo que me gustaba, sino que también estaba cantando y me representa”. “¿Y vos te sentíste un poco el Patito Feo?”, consultó el conductor. Esquivel reconoció: “En algún momento, sí. Creo que toda esa parte la sané muchísimo de más grande y con terapia. También con la familia que acompaña porque se entremezcla el éxito que fue y el personaje. Después, es seguir caminando, creciendo, hacer otras cosas y moverte”.