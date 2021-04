Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez fueron papás de Nina hace dos meses atrás y desde entonces la mendocina comparte a diario en las redes fotos y videos de la pequeña. Incluso, semanas atrás viajó con la niña por primera vez a Mendoza y pararon en la casa de los papás de la influencer. Además, pasearon por distintos lugares de la provincia pero, sobre todo, visitaron a las amigas y familiares que querían conocer a la bebé.

Esta semana, Agustina mostró cómo se las ingenia para entretener no solo a Nina, sino también a la mascota de la familia. Para eso usó un frasco de dulce de leche, el que a la pequeña le causó mucha risa. ¡Es que todavía no come y ya ama este dulce bien argentino!

“Entretenimiento X2″, escribió Gandolfo desde Italia y publicó en sus historias el momento en el que la bebé y la perrita seguían con mucha atención el frasco que su mamá movía de un lado al otro. De fondo, Agustina puso la canción infantil de “La vaca lechera” para musicalizar el momento.

La foto familiar de los Martínez

La pareja está feliz con la llegada de Nina a sus vidas, y días atrás quisieron inmortalizar el recuerdo de su bebé, pero algo salió mal. Agustina y Lautaro intentaban sacarse una foto con su hija, mientras los dos le daban un “beso sandwichito”. Lo cierto es que la pequeña no estaba muy conforme con la situación, y el proceso de su llanto quedó retratado como un divertido momento.

La mendocina subió a sus historias el momento en el que Nina se pone a llorar mientras intentaban sacarse una foto y sobre el momento familiar escribió: “Se picó”.