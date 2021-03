Marco Antonio Caponi y Mónica Antonópulos se casaron en secreto e hicieron un festejo muy íntimo con sus familiares y testigos. Los actores hace varios años que están juntos y este año, en medio de la pandemia, decidieron ponerle un sello a su amor y a la familia que formaron junto a su pequeño hijo, Valentino.

Tanto Mónica como Caponi decidieron hacer pública su boda a través de sus redes sociales, y en sus publicaciones ambos coincidieron con que este fue la mejor forma de dar este paso tan importante en su relación: en silencio, sin cámaras, ni trajes, ni vestido de novia blanco. “Ni príncipe y mucho menos princesa”, resaltó la actriz sobre su casamiento por civil.

Pero que no haya sido un casamiento como el de muchos de las figuras del espectáculo, no significó que no fuera importante para ellos. Incluso, según contaron los protagonistas, sintieron que fue mucho “más real y sin tensiones”.

“La pandemia tiene sus cosas espectaculares. ¿No es acaso este el casamiento que siempre soñamos? Bien real y sin tensiones, sin sonrisas falsas ni cuerpos paralizados. Dudando. Haciendo cuentas. Somos maridxs! Que viva el amor y que dure por siempre, y que sea así; lo más real posible! Aguanten los testigxs”, escribió el mendocino y aclaró: “Esta foto es de hace 3 meses”.

Antonópulos también hizo una publicación para contarle al mundo que se había casado con el amor de su vida, casi al mismo tiempo que Caponi. “No se quién está detrás del pañal blanco gigante con quien me case, espero que sea @marcoacaponi. Aunque no parezca los testigxs estaban muy emocionad@s al igual que nosotros”, contó la artista.

Y siguió: “Ni príncipe y mucho menos princesa. Lejos de lo que alguna vez imaginé. Pero acá estamos, re confirmando el equipo. Parte de los jugadores nos esperaban en casa. Viva el amor en tiempos de pandemia. Querés prueba de humanidad ? Amor amor y sobre vivir”.

Al igual que su ahora esposo, Mónica o “Monita” como le dice Caponi, no quiso revelar qué día se casaron y jugó con el misterio: “La fecha te la debo!”.