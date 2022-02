El pasado fin de semana, Marco Antonio Caponi regresó a la provincia y presentó su unipersonal “El romance del Baco y la Vaca” en el teatro Mendoza. El actor llevaba tiempo sin visitar su ciudad natal y se emocionó con el apoyo que recibió de parte de los mendocinos y por el reencuentro con su familia y amigos.

Caponi vivió en Mendoza hasta sus 21 años, cuando decidió trasladarse a Buenos Aires para por su pasión que es la actuación. Esa decisión lo llevó a ser uno de los mendocinos que triunfó en cine y televisión, dejando bien representados a sus comprovincianos.

El artista viajó junto a su esposa, la actriz Mónica Antonópulos, quien lo asistió y acompañó en los detalles de la obra en que brilló en escena. Durante todo el show él estuvo solo en el escenario, relatando cada uno de los versos del Baco, que tan bien representó.

Marco Antonio Caponi emocionado con su paso por Mendoza. Foto: Instagram @marcoacaponi

Pero no solo el público de Mendoza quedó conforme, sino también el propio Caponi. El actor no dudó en escribir un extenso texto de agradecimiento en el que aseguró que no dejará pasar tanto tiempo para regresar por unos vinos.

Las emotivas palabras de Marco Antonio Caponi para Mendoza

“Bitácora de viaje: MENDOZA”, tituló el escrito que compartió en Instagram con varias fotos y videos de sus dos presentaciones en la provincia.

“Volver a casa… post pandemia, después de 3 años y a 16 de haber partido en búsqueda de la actuación. Volver convertido en Baco, un lactoparlante ambulante recitando 1000 versos, Uno de esos personajes que por ahí andan entre las montañas y sé que todo menduco ha visto, todo emoción y desafío”, comenzó Marco Antonio.

“Gracias a todxs los que sacaron su entrada y a todxs los que se acercaron a la sala para ver y hacer el aguante. Gracias a los medios por el respeto y el espacio a mi trabajo, y gracias a cada parte que fue sumando”, dijo en otro apartado.

“Entre todos lo hemos logrado. El Baco a ido para siempre a su tierra, y ya no pasará tanto tiempo para tomar vinos entre las montañas y zapar versos. He conocido gente increíble con la que vamos a construir y crear lo mejor para nuestra ciudad desde la música y el teatro”, resaltó.

Y finalmente prometió no dejar pasar tanto tiempo, por lo que pronto estará de regreso en la provincia. “En breve estamos de vuelta, en versión bodegas, así que nos vemos entre los viñedos”, cerró.