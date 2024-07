La autora de Patito Feo reveló la verdad del reencuentro de Laura Esquivel y Brenda Asnicar

En Italia, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, las coprotagonistas de la exitosa tira infanto juvenil “Patito Feo”, coincidieron en el escenario del festival Teenage Dream, interpretando éxitos como “¿Y ahora qué?” y “Amigos del corazón”, junto con una versión adaptada de “Las Divinas”. Las imágenes del evento se viralizaron en las redes sociales, donde los fans celebraron con entusiasmo el reencuentro. A partir de entonces todos quisieron opinar.

En medio del furor Marcela Citterio -la autora de la tira juvenil- reveló detalles sobre la tensa relación que existió entre Brenda y Laura durante el rodaje de la ficción. Fue a través de un video en Tik Tok en el que se expresó la escritora: “17 años después de “Patito Feo”, ¡esto es mucho! Es muy fuerte”.

El reencuentro de Brenda Asnicar y Laura Esquivel Foto: gentile

Enigmática, siguió: “Quiero que sepan que cualquier comentario mío puede ser subjetivo... Adoro a Brenda”. En cuanto a la tensa relación que solían mantener Asnicar y Esquivel durante su adolescencia, Citterio reflexionó: “Hablemos de qué lindo cuando pasa el tiempo, cuando dos mujeres se reencuentran y pueden subsanar la verdadera relación de Patito y Antonella, o de Laura y Brenda. ¿O de quién estamos hablando?”.

Gastón Soffriti, Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Andrés Gil. Foto: Gentileza

A continuación, la escritora expresó: “¿Será que la ficción se transformó en realidad? Sí, y lo cuento ahora que ya pasó, y que estas dos chicas se pudieron reunir en un escenario y brillar juntas. No se me hubiera ocurrido contarlo cuando estábamos en problemas, cuando era complicado y no se llevaban bien”.

Además, la guionista cuestionó a Laura Esquivel por deslizar que durante su paso por “Patito Feo” ocurrieron “cosas malas”. “¿Y lo bueno te lo perdiste? Hubo mucho bueno y, de hecho, gracias a Patito ella hoy está viviendo este renacer en Milán que es maravilloso y muy merecido”, cerró.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar juntas

“Qué bueno cuando se pueden limar asperezas que por ahí no eran ni de ellas, eran de la vida, de familias, padres, madres, o tantas cosas que se mezclan en un programa de televisión. Nadie era conocido y de repente pasó lo que pasó. Y hoy, 17 años después, pueden estar brillando juntas”, celebró Marcela. A modo de cierre, la autora se mostró ansiosa: “¡Yo estoy esperando a que vuelva Brenda y me cuente todo!”, dijo.

En 2007, “Patito Feo” cautivó a la audiencia de eltrece, convirtiéndose en un programa favorito de las tardes con dos exitosas temporadas, espectáculos en vivo, giras y álbumes. Aunque han pasado casi 16 años desde su fin, los seguidores mantienen vivo el legado de la serie, como se evidenció este fin de semana al emocionarse al ver a Patito y Antonella reunidas en un escenario en Milán.