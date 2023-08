Tras retomar su carrera musical, Brenda Asnicar repasa sus más reconocidas canciones en una gira por Europa que ya la llevó a recorrer varios escenarios de Italia con su Bandida Tour. Fue así que para una de sus recientes presentaciones, la artista se sumó a la tendencia Barbie Core y cautivó a todos con su look inspirado en la famosa muñeca.

En medio del éxito del estreno de “Barbie”, la película protagonizada por Margot Robbie, el color rosa se volvió tendencia en todo el mundo y a ex “Patito Feo” no se quiso quedar atrás del último grito de la moda internacional. Así fue que lució un conjunto total pink que impactó a sus admiradores.

El Barbie Core de Brenda Asnicar para su gira por Europa Foto: instagram/basnicar

A través de su perfil de Instagram, la también actriz posteó una fotografía donde se la vio con unas sandalias de plataforma, pollera minifalda de tul y un top con diseño de Pokemon. “Hola mis amores”, expresó en la descripción del posteo que recibió más de 32 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

“Barbie Divina no se diga más”, “La verdadera Barbie”, “Barbie cantante” y “Muy guapa”, fueron algunos de los mensajes que recibió de parte de sus 1.3 millones de seguidores.

Brenda Asnicar

Quién es el nuevo novio de Brenda Asnicar

En medio de su viaje por el Viejo Continente, comenzaron a circular fuertes rumores de una relación amorosa de la también emprendedora. Luego de dejar de mostrarse con Adam Justin, aparecieron indicios en las redes que apuntan a un nuevo romance.

El dato fue descubierto por Juariu quien encontró coincidencias entre las historias de Instagram de la joven artista con un empresario, quien la habría acompañado en su tour por Europa. Se trata de Rafael Smith Estrada.

Brenda Asnicar estaría en pareja con un joven empresario

Las publicaciones los situaban a ambos en la isla de Capri, en la bahía de Nápoles, y también practicando las mismas actividades como surfear o tomar sol en la playa sobre una manta.