Microtop y jean semi oxford: Brenda Asnicar posó frente al espejo con un look super relajado

Brenda Asnicar se encuentra actualmente alejada de las cámaras y los reflectores. Sin embargo, la actriz está muy activa en las redes sociales donde actualmente acumula más de un millón de seguidores con quienes comparte los mejores looks para disfrutar de sus ratos libres.

Brenda Asnicar posó de espaldas y enamoró a todos

En este sentido, Brenda acudió a su cuenta oficial de Instagram donde subió una postal en la que se la vio relajada con un look super canchero. Como no podía ser de otra manera, la actriz se robó todas las miradas de sus fieles fanáticos y obtuvo miles de ‘likes’ así también elogios hacia su imponente figura.

Brenda Asnicar enamora en redes. Foto: Gentileza Instagram

El outfit informal con el que Brenda Asnicar dio que hablar en las redes sociales

En la fotografía que Brenda publicó en Instagram se pudo ver que estaba posando frente a un espejo que contó con un marco de madera y que estaba apoyado sobre una pared de color marrón claro. En la habitación había un sofá de dos cuerpos en tono beige claro y un piso de madera que combinó todo el ambiente, creando un espacio armonioso y cómodo.

Brenda Asnicar la rompió con su look atrevido Foto: https://www.instagram.com/basnicar/

En el reflejo se observó que la artista lucía un micro top blanco sin ningún tipo de estampado o dibujo abstracto decorándolo a la altura del esternón con dos angostas tiras sobre su cuello. El pantalón tiro bajo con el que lo combinó era de jean color celeste claro y estilo semi oxford.

La actriz sorprendió en las redes sociales con un look super relajada al posar frente al espejo / Foto: Instagram Foto: Brenda Asnicar

Muy lejos de mostrarse producida, Brenda optó por recoger su larga cabellera castaña clara en una cola alta. En cuanto al maquillaje, Asnicar eligió un look sumamente natural por lo que solo colocó máscara en sus pestañas dejando ver su auténtica belleza. Como no podía ser de otra manera, la actriz causó sensación entre los seguidores quienes no dudaron en ponerle ‘me gusta’ a la publicación rápidamente.