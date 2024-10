Laura Esquivel confesó una dolorosa situación de su infancia durante la grabación de Patito Feo: “Me gritaban en la calle...”.

El 23 de agosto, Laura Esquivel celebró el lanzamiento de su primer álbum como solista. Aunque ya conocíamos su impresionante talento gracias a su papel protagónico en la serie infantil Patito Feo, esta es la primera vez que se atreve a interpretar sus propias canciones.

En una reciente entrevista con Héctor Maugeri para +Caras, la actriz y cantante reflexionó sobre su amplia trayectoria artística y no dudó en compartir uno de los momentos más difíciles que enfrentó durante su época como estrella de la televisión argentina.

La difícil confesión de Laura Esquivel sobre su niñez

Laura Esquivel tenía solo 13 años cuando se convirtió en la protagonista de Patito Feo, la exitosa ficción de Polka. A pesar del gran éxito que disfrutaba en la pantalla, la actriz también enfrentó a unos íntimos problemas de salud mental.

“Siempre parecí mucho más chiquita, yo era una niña muy feliz porque estaba haciendo lo que me gustaba por supuesto después un crece y toda esta cuestión del éxito, de los comentarios, un montón, en un momento te cae la ficha y decís ‘Bueno, me tengo que ocupar de lo que viví’”, comentó la actriz.

Luego, la excolega de Brenda Asnicar, reflexionó sobre la tira juvenil: “Lo que me doy cuenta a esta edad es que creo que se podía haber contado la historia de otra manera. Hay modos y modos de contar lo que pasa en una escuela con el bullying y todo esto, o sea es muy delicado, pero viéndolo con distancia, a pesar de todo, ayudó mucho a muchas personas que me cruzo en la calle y siguiendo en programa, la vulnerabilidad del personaje”.

A pesar de que Patito Feo fue un éxito, la joven sufría incómodas situaciones en la vía pública: “Yo iba al colegio al a mañana, muy temprano, en la escuela siempre fue el clima super amoroso porque yo voy desde jardín de infantes al mismo colegio, el tema pasaba más en la calle, yo siempre hice muy vida normal a pesar del programa, entonces estaba más en la calle y te gritan ‘que fea que sos’, como comprobando realmente ‘sos horrible’”.

A pesar de los traumas ocasionados, Laura Esquivel supo cómo enfrentarlos: “El trabajo que hice siendo adolescente hasta casi llegando a mis 20 era contener, ponerme una coraza para fuera para que nada me golpee, me fortalecí, después a esa fortaleza no pude soportarla más, a los 22 me rompí totalmente y en ese momento me di cuenta que nunca había revisado mis emociones”.