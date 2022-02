Durante la pandemia muchas personas decidieron adoptar comprar un perrito para tener y cuidar. En el caso de los perros salchichas surgió un boom en búsqueda y adquisición. La mayoría de las personas que adquirieron un salchicha lo hicieron motivados por su tamaño y fama de ternura.

Los perros salchichas son una raza muy antigua de origen alemán, creada principalmente para ser un auxiliar en la caza de alimañas subterráneas. Con el tiempo muchas personas se hicieron seguidores de este tipo de animal y actualmente es una raza muy buscada por aquellas personas que por lo general viven en departamentos.

Hay diferentes razas de perros salchichas, algunas son más exóticas como dice Maximiliano uno de los dueños del criadero Alma: “Hay tres medidas: el estándar, el mini y una más chiquita que se llama kaninchen”, afirma.

Cachorro perro salchicha arlequín. Es característico por sus manchitas y suelen tener ojos color claro. Foto: Gentileza Maximiliano

“En Mendoza, sobre todo buscan perritos arlequín, que son perritos que tiene alguna diferencia genética. Tienen como pintitas, como manchas de dálmata, también tienen ojos claros. El perro más común es el que se llama golondrino, que es el de color negro que salen en las películas por ejemplo”, agrega Maxi.

Perros salchicha, el de la izquierda se conoce como color isabela y el de la derecha como color negro fuego. Foto: Gentileza Maximiliano

Maximiliano también afirma que muchas personas buscan estos perritos en el país, incluso han tenido interesados que han viajado de Jujuy a Mendoza solo para tener un salchicha. En el criadero que él tiene trata de no realizar cruzas genéticas.

Características

Luciana Sabina tiene una salchicha llamada Sisi hace aproximadamente un año. La perrita llegó a la casa por su hermano y se quedó con ella cuando él se mudó. Sisi convive con una ovejera alemán y tiene una relación muy buena con ella.

Las compañeras de Luciana, Sisi (salchicha) junto a Akira Foto: Gentileza Luciana

“Nunca habíamos tenido un perro de este tamaño ni tampoco un perro salchicha, que tiene sus particularidades. Por ejemplo, son alérgicos, a veces les pica algo, entonces la tenés que hacer ver. A Sisi la picó parece que una avispa y se empezó a hinchar, le pusieron corticoides dos días seguidos. Son bastantes delicados, con un ovejero por ahí no te pasa eso”, comenta Luciana.

Los dueños de los salchichas por lo general los describen como muy cariñosos y protectores del hogar. Lo cierto es que son perros muy fieles hacia su familia y a veces no se dan tanto con personas extrañas.

Luciana cuenta que suele ser desobediente, pero son muy falderos. “Son muy mimosos realmente, en este caso, yo conozco otras perras salchichas que no son así. La forma en que miran y lo que son todos chiquititos, dan mucha ternura”, agrega.

Sisi el primer día que llegó a casa Foto: Gentileza Lucia

En Mendoza hay un grupo de Facebook que organiza juntada de perros salchichas, llamado ‘Juntada de Salchichas Cuyanas’. Por lo general se juntan los domingos, en diferentes parques de la provincia y hacen picnics donde se presentan a los perritos.

Cuidados y curiosidades de los perros salchichas

Son animales que tiene patas cortas y problemas de espalda . Se les debe cuidar la forma en la que se los levanta y también si en la casa donde viven hay escaleras. Muchos dueños compran rampas especiales para que pueda subir y bajar de la cama sin dañarse.

Comen todo lo que tienen a su paso, por lo que hay que estar atentos.

A veces presentan alergias , poco comunes en otros perros.

Pueden tener honguitos que dejen pelones en su pelaje.

Son friolentos , por los que le gusta el calor.

Son inteligentes y leales a los dueños de casa.

Viven entre 13 y 14 años dependiendo del cuidado que reciban.

¿Cuánto puede costar un perro salchicha?

Los precios dependen de muchas condiciones, como si tiene o no papeles, si tiene ciertas características o no. Incluso, si son de un color en particular. En Argentina, un perrito que tenga características arlequín puede costar hasta $ 60.000.

En caso de los más buscados, los que son de color negro, pueden salir a partir de los $ 30.000. Como recomendación se aconseja mirar siempre a los papás de la cría y no comprarlos en lugares donde se reproduzcan en masa. También el costo varia en si es macho o hembra y el color que se tenga.