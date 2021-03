La Rioja se une a las medidas nacionales y habrá nuevas restricciones de circulación

Las personas no deberán estar en la calle entre la 1 y 6 AM, y no se permitirán reuniones sociales de más de 15 personas.







Redacción Vía LaRioja