El acto de empatía de una profesora de La Plata que dio clases con el bebé de una alumna a upa

La docente de La Plata y partera, Alejandra Contreras, se toma su profesión muy en serio. Con un gesto de pura empatía, el pasado lunes 26 dio clase en la Universidad con el bebé de una de sus alumnas en brazos. El momento quedó filmado por un presente y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Este gesto, sin embargo, desnuda una situación de la que poco se habla dentro del ámbito universitario: el hecho de tener que maternar y poder estudiar al mismo tiempo. Esto sucedió en la UNLP mientras se cursaba la materia Salud Materno Infantil de la Licenciatura de Obstetricia.

La docente de la Facultad de Ciencias Médicas pidió permiso para alzar a la beba de una alumna que estaba cursando su materia. Con una actitud llena de amor decidió ayudarla y dar la clase con la nena en sus brazos.

Maternar y estudiar al mismo tiempo: la contracara de la que nadie habla

Esta situación llamó la atención de los alumnos, pues se trata de un acontecimiento poco visto. Por ello, a través de sus redes sociales, la Contreras invitó a que sus seguidores cuenten su situación maternando y estudiando.

Muchas personas gestantes comentaron cómo fueron sus experiencias, de las cuales algunas aseguraron que debieron abandonar sus estudios por el embarazo. Otras hablaron del agotamiento físico y mental, así como también de que recibieron críticas al respecto.

Alejandra Contreras, la docente que busca visibilizar la maternidad mientras se estudia. Foto: Captura de pantalla

Tras la repercusión que tomó el video de ella, la docente dialogó con 0221.com y definió su gesto como “un acto de amor y de empatía” hacia su alumna de Medicina. El momento surgió de forma accidental, pues no estaba planeado.

La lucha de la docente de Medicina de La Plata contra la desigualdad de género

“Yo soy docente de una de las materias que se llama Salud Materno Infantil y con la vuelta a la presencialidad muchas alumnas han tenido que asistir a clase con sus hijes”, indicó. Ese lunes hubo más de seis estudiantes con sus hijos más grandes, pero la pequeña que se vio en el video en los brazos de Contreras asiste siempre.

En este sentido, agregó: “Cuando se empieza a aburrir en dos horas de teórico se viene siempre a mis pies. Esta vez pedí permiso para alzarla y entretenerla un ratito para que su mamá pudiera estar escuchando y con la cabeza puesta en la clase”.

Alejandra Contreras, la docente que busca acompañar y visibilizar la maternidad mientras se estudia. Foto: Captura de pantalla

Debido a su experiencia como partera, militante de la lactancia materna segura y docente de una cátedra que apunta al acompañamiento y la empatía, puso énfasis en el hecho de acompañar a la persona que se encuentra maternando y, a la vez, cursando en el ámbito educativo.

“Hoy soy docente de una carrera en la que, cuando fui alumna, pude tener gente que me acompañó y facilitó mi transcurso durante la vida universitaria. Entonces no se me ocurriría que sea de otra manera, aunque esto no sucede en otras cátedras”, señaló.

De ahí viene su entendimiento y su lucha por visibilizar esta realidad. Se trata de una situación difícil, y ella como docente de la Licenciatura en Obstetricia lo comprende. “Amamantan e incluso están gestando y eso dentro del ámbito universitario es una complejidad porque no hay tantas franjas horarias”, explicó.

Alejandra Contreras, la docente de Medicina que busca visibilizar la maternidad mientras se estudia. Foto: 0221.com

En este sentido, comentó que están trabajando en el tema dentro de la Dirección de Género en la facultad. Este tipo de situaciones cada vez más se empiezan a acompañar más, según indicó, pero aún así es necesario seguir visibilizando estas desigualdades de género.

“Tienen que ver con poder criar, amamantar, gestar y a la vez estudiar en un ámbito que quizás no está tan pensado para eso. Muchos docentes y compañera incluso juzgan y otros llegan a sentirse incómodos con la presencia de niñes en la clase”, finalizó.