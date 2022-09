Gran gesto en La Plata: se le rompieron los botines, no tenía para cambiarlos y el árbitro sorprendió a todos

Un episodio de solidaridad y humanidad se registró el domingo en La Plata: un árbitro de la Liga Amateur Platense tuvo un gran gesto con un jugador y se hizo viral. El juez le prestó sus botines a un jugador en pleno partido y el momento quedó en una foto que en instantes se compartió en las redes sociales.

Según informa 0221, en el marco del segundo tiempo del encuentro de juveniles entre el club San Juan Bautista y Los Dragones, el árbitro, Juan Gaspar Bravo, se llevó todos los aplausos, luego de que Agustín, el número 10 del conjunto de Villa Elisa, se le terminaran de romper sus botines desgastados: pidió un reemplazo en el banco, pero no había de su talla.

El juez le prestó sus botines a un jugador en pleno partido. Foto: 0221

Bravo, al darse cuenta de esa situación, le preguntó cuánto calzaba y el menor no lo sabía: “Me di cuenta de la situación y le pregunté cuánto calzaba, me dijo que no sabía. Le dije que ponga el pie al lado del mío y me di cuenta de que los míos le podían quedar, así que se los di”, sostuvo.

Afortunadamente, y gracias al gran gesto del referí, el joven terminó jugando con los botines del juez. Al final del partido y en medio de los aplausos de los presentes, ambos se sacaron una foto que fue compartida las redes y despertó repercusión apoyando el accionar de Bravo.

El joven terminó jugando con los botines del juez. Foto: 0221

Un árbitro le prestó los botines a un chico de inferiores en Rafaela

Hace unas semanas, en Rafaela pasó algo similar: un jugador del Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao se le rompieron sus botines y el árbitro asistente Sergio Arrieta se sacó los suyos para dárselos al joven. Arrieta dirigió el resto del partido en medias.