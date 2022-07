A algunas personas les toca nacer en familias muy futboleras, son cosas que uno no elige. Este no solo es el caso de Fausto Nicolás Montenegro, un bebé que aún está en la panza de su madre y que ya es socio de un club. No solo nacerá en un seno familiar fanático del fútbol, sino que lo hará ya como un hincha más del Club Sportivo Rivadavia, de La Bebida, San Juan.

Así, Fausto Nicolás se convirtió, antes de nacer, en el socio Nº 80 de esta institución. Como no tiene documento que lo identifique ni foto, en su carnet le pusieron en la parte de DNI la leyenda “del Rojo se nace, no se hace”, seguido de una imagen de una ecografía en tres dimensiones.

Los futuros papás de este particular hincha son Rodrigo Montenegro, de 31 años, y Florencia González, de 24. Esperan que el pequeño Fausto Nicolás nazca el próximo 6 de octubre, ya que la joven transita su séptimo mes de embarazo.

Florencia y Rodrigo serán los padres de Fausto Nicolás, el flamante socio de Club Sportivo Rivadavia. Foto: Diario Huarpe

A pesar de que ella es hincha de Villa Obrera, el ganador de la disputa por “los colores” de su futuro hijo fue él. El papá de Florencia es Fabián “Tato” González, un reconocido ex futbolista de la provincia y actual entrenador de arqueros en Desamparados.

Antes del séptimo mes de embarazo de Florencia, Rodrigo hizo socio a Fausto. Según contó a Diario Huarpe, “desde que me enteré de que iba a ser papá, sólo pensaba en que mi hijo iba a heredar los colores que mi familia me heredó a mí”. Además, contó que siempre escucha la frase “hincha desde la cuna” y por eso lo quiso replicar en su hijo. Así, no solo lo hizo socio sino que le encargó una camiseta con las medidas de un recién nacido.

Rodrigo contó también que su hijo llevará el nombre de Nicolás en homenaje a su primo Nicolás Naranjo, el reconocido ciclista sanjuanino que falleció el 12 de septiembre del año pasado, quien también era hincha de Rivadavia. “Yo siempre digo que somos amigos, pero en realidad somos primos. Hemos compartido momentos incomparables”, agregó.