Gonzalo Sillero es un fotógrafo sanjuanino de 52 años que vivió un verdadero sueño en la última semana tras captar con su cámara por primera vez a dos de los hijos de Valeria Mazza. Más allá de su realización profesional, es protagonista de una trágica historia ya que hace 5 años tuvo que regresar a San Juan por una situación dramática: sus padres fueron asesinados en su casa del barrio Guillermo Rawson.

Hace 22 años se mudó a Buenos Aires y descubrió su verdadero oficio hace 15, cuando empezó a trabajar y a cobrar relevancia entre las agencias publicitarias de Buenos Aires. El 23 de mayo de 2017 sus padres, Víctor Sillero de 87 años y Florencia Bustos de 86, fueron agredidos y tras agonizar casi veinte días fallecieron producto de la golpiza. El autor del crimen fue Sandro Javier Bordón, quien había ingresado a robarles.

Florencia Bustos y Víctor Sillero, los padres de Gonzalo que fueron asesinados en 2017. Foto: Diario huarpe

El fotógrafo sanjuanino lamenta no haberse podido despedir de sus progenitores y es un peso con el que carga hasta el día de hoy. En diálogo con Diario Huarpe contó que este hecho lo mantuvo durante varios meses alejado de lo que más amaba y sufrió una gran crisis creativa que lo obligó a dejar de lado su profesión para procesar el duelo. “El dolor nunca va a desaparecer, los extraño todos los días. No hay un momento que no piense en esa situación, lo que les tocó vivir y en el desenlace de lo que fue esa tragedia”, contó al medio local.

En su vida, Sillero estudió kinesiología en la universidad, se recibió pero de igual manera sentía que tenía una materia pendiente con la fotografía por lo que se dedicó de lleno a eso. Por eso, a pesar de la muerte trágica de sus padres, tuvo que seguir adelante y así fue como, recientemente pudo fotografiar a los hijos de Valeria Mazza, Tiziano Gravier de 20 años y Benicio, de 17. Esas fotos estarán en Vanity Teen, una revista de Estados Unidos que le servirá de vidriera ante los ojos del mundo y un ejemplar al que pocos fotógrafos tienen acceso. “Estar en esa revista te expone al mundo entero. Para mí es muy bueno en el aspecto profesional. El mayor premio que me llevo es que la agencia confía en mi trabajo”, concluyó.