La publicación de Rocío Rodríguez suma 15 mil compartidos y casi 3 mil comentarios, y tiene un por qué. La joven, oriunda de San Juan, cuenta en el posteo una situación poco feliz que le tocó vivir cuando quiso comprar una máquina de coser para iniciar un emprendimiento. Es que cuando recaudó la plata para comprar la máquina que había visto por internet, la misma sufrió un incremento de 58 mil pesos.

Se trata de un crudo relato en redes sociales. La emprendedora explica que había vendido su vieja máquina de coser para comprar una nueva y así poder impulsar su taller de costuras. Sin embargo, a raíz de la inflación y crisis económica que atraviesa el país, la herramienta (Overlok de 4 hilos) que costaba en un principio 110 mil pesos subió a 168 mil pesos y ahora no la puede comprar.

“Hoy me desperté con una emoción enorme porque estoy emprendiendo en un pequeño taller de costura y hoy me entregaban $80.000 por la máquina que ven acá abajo, vendida hace 5 días atrás. Me levanté y lo primero que hice fue entrar a mercado libre para comprar una overlok que ayer salía 110.000. Hoy me dijo el vendedor, subió, mil disculpa”, comentó Rocío.

La publicación de la joven suma miles de comentarios y compartidos en Facebook. Foto: diario la provincia

La joven contó que inmediatamente el vendedor actualizó el precio a 168.000 y que cuando leyó el mensaje, entró en shock. “Juro por Dios que no solo lloraba sino que la presión me llegó a 17/10 en un rato. Tenía un nudo en la garganta por haber perdido como he perdido”, expresó en redes.

Enojada por la situación, Rocío explicó que ahora no puede comprar la máquina con la que tanto soñaba. “No se los puedo explicar, hago esto para que vean lo que es querer progresar en este país del orto, para que tengan memoria por favor y cuando vayan a votar no se olviden de esto. Ahí se van mis sueños y mis ganas de salir adelante”, cerró indignada.