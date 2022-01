Después que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobara el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV2, causal de la pandemia de Covid-19, en Jujuy los bioquímicos alzaron su voz en contra del “autotesteo” mediante esas pruebas por cuanto, afirman, son meramente orientativas y carecen de valor diagnóstico.

//Mirá también: COVID-19: la ANMAT aprobó los autotest de coronavirus

Mediante un comunicado distribuido a los medios locales este jueves, el Colegio y el Consejo de Bioquímicos de Jujuy expresan su absoluta “oposición a la aprobación por parte de la ANMAT, de los kits de autotesteo” a los que se podrá acceder en farmacias -por un precio de entre 2.000 y 4.000 pesos-, para la detección rápida de antígenos SARS-CoV2.

La comunidad bioquímica de Jujuy se manifiesta en oposición al “autotesteo” y recomienda a la población concurrir a los centros de testeo habilitados en toda la provincia. Foto: Vía Jujuy

Abierta la polémica, en primer término argumentan que “la detección de la infección por el virus SARS-CoV2 sólo puede ser realizada por personal calificado y competente, en condiciones apropiadas y con los insumos necesarios, garantizando así la bioseguridad y correcta eliminación de los residuos patógenos”.

En este sentido sostienen que “el profesional bioquímico es el único capacitado y habilitado para validar e interpretar los ensayos de laboratorio, desde el interrogatorio previo del paciente, la toma de muestra en tiempo y forma y el apropiado procesamiento de la misma”, a todo lo cual “se suma el posterior asesoramiento y contención de los pacientes COVID-19 positivos”.

De la misma manera, remarcan también que “el bioquímico es el capacitado y responsable de la notificación correspondiente en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), hacia una adecuada vigilancia epidemiológica”.

PRUEBAS SIN VALOR DIAGNÓSTICO

Con la autoevaluación, el resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas de realizado el test, informó en un comunicado el Ministerio de Salud de la Nación.

Los test aprobados son de venta exclusiva en farmacias y pertenecen a los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

La resolución de la ANMAT oficializada el miércoles se conoció en el momento de mayor crecimiento en el nivel de contagios de coronavirus en la Argentina, con centros de testeos que trabajan al límite en las principales ciudades del país y en algunos centros de veraneo de Córdoba y la Costa Atlántica bonaerense.

En abono de su postura en rechazo a la implementación de los test de autoevaluación, las entidades que nuclean a todos los bioquímicos de la provincia de Jujuy aseguran que “básicamente los autotests son pruebas orientativas sin valor diagnóstico alguno -remarcan-, que ocasionarían la confusión y circulación de una información no verificada en la población en general”, advierten.

La ANMAT aclaró que, en efecto, las pruebas habilitadas “proporcionan resultados orientativos, sin valor diagnóstico concluyente, a excepción de que las jurisdicciones, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación y en base a la situación epidemiológica, consideren el resultado como positivo”.

El organismo explicó que en estos autotest la muestra se realiza “a nivel nasal o bien por saliva”, según lo especifique el fabricante, a diferencia de los test de uso profesional con los que la toma de muestra es a nivel nasofaríngeo.

Por tal razón es que las autoridades remarcan la indicación de que la muestra se debe tomar “en forma correcta y que de inmediato se realice la prueba, para evitar resultados erróneos”.

//Mirá también: La OMS recomendó 14 días de aislamiento para frenar la circulación del coronavirus

También se aclaró que un resultado negativo de estas pruebas no descarta la infección, ya que “si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja (lo que puede ocurrir durante los días iniciales o finales de la infección) el SARS-CoV2 puede ser no detectado por el test”.