La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó este miércoles por la tarde el autotest de coronavirus, en medio de la suba exponencial de casos positivos que atraviesa la Argentina en esta tercera ola de la pandemia.

Los autotest domiciliarios de covid-19 tienen una sensibilidad del 96,8%. Foto: Bae Negocios

Asimismo, esta aprobación por parte de la ANMAT se da en medio del colapso de los centros de hisopado en distintas partes del país, por el crecimiento de los pedidos de testeos.

De esta manera, el campo quedó abierto para que el Ministerio de Salud de la Nación reglamente el uso y la implementación de estos autotest aprobados.

Mientras se informaba la noticia se encontraba reunido en Consejo Federal de Salud (COFESA) al tiempo que la ANMAT aprobaba cuatro métodos autodiagnósticos para detectar de forma casera el contagio o no de coronavirus.

Tras esta aprobación se llevará a cabo el proceso riguroso de la reglamentación de los mismos por parte del Ministerio de Salud nacional. Esto incluirá si los autotest serán vendidos o no en farmacias, sus costos y cuáles serán los roles de cada farmacéutico implicado.

El comunicado del Ministerio de Salud sobre los autotest

Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina informó que estos cuatro autotest son con base en la detección del virus SARS-CoV-2 y son provenientes de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener.

Estos laboratorios tendrán la exclusividad de las ventas en farmacias. Además, se informó que “el resultado de la prueba de orientación diagnóstica debe ser reportado de forma individualizada dentro de las 24 horas”.

“Los productos aprobados son: Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing”, tal como informó el comunicado del Ministerio de Salud.

Y las pruebas deberán ser tomadas como “orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos con base en las instrucciones de los fabricantes”.

La medida se tomó en base a “la documentación presentada y a partir del consenso surgido en las reuniones del Consejo Federal de Salud (COFESA) y de la solicitud del sector privado de poder sumar herramientas de autocuidado en el contexto de la pandemia”.

Los autotest para detectar coronavirus se aplican en varios países desde hace un tiempo.

Cabe recordar que ante la suba de casos en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, así como también en Córdoba y en otras jurisdicciones de nuestro país, se llegó a esta resolución para que las personas puedan autoevaluarse acerca de un posible contagio de coronavirus.

Lo que se está evaluando es que tras la realización del autotest y ante un eventual positivo del mismo, la persona involucrada deberá realizarse un PCR, algo que ya está en práctica en Estados Unidos y en Europa.

Cómo debe realizarse el autotest

Según lo explicitado por el Ministerio de Salud, “en el caso de los test de autoevaluación se realiza a nivel nasal o bien por saliva, según lo especifique el fabricante”.

Por tanto, se le pide a los usuarios que la muestra se tome de “forma correcta y que de inmediato se efectúe la prueba para evitar resultados erróneos”.

“Es necesario tener en cuenta que si la persona no tiene síntomas o si la carga viral es baja el SARS-CoV-2 puede ser no detectado por el test, por lo que un resultado negativo no descarta la infección”, esta fue una de las aclaraciones realizadas por el Ministerio de Salud.

Asimismo, “los resultados deberán ser reportados de forma inmediata”.