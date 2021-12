Frente a la suba de casos de contagios por coronavirus y lo que se analiza como la tercera ola de la pandemia en nuestro país, el Gobierno Nacional está evaluando implementar el autotest en la población, a fin de evitar la aglomeración de personas que se acercan a los centros de testeos.

Ante el aumento de los casos positivos de coronavirus, la idea de implementar el autotest sería para evitar la aglomeración de personas en los centros de testeo. Foto: Orlando Pelichotti

Asimismo, la medida busca descomprimir la saturación de estos lugares que en los últimos días, por las fiestas de fin de año y la cercanía del inicio de la temporada vacacional de verano, vieron sobrepasadas sus capacidades de atención.

Córdoba ya impulsó la medida de los autotest

Junto con la Ciudad de Buenos Aires, y la Provincia homónima, Córdoba surge como uno de los tres lugares más afectados por la pandemia en estos últimos días. Asimismo, la presencia de la variante Ómicron mantiene alerta a las autoridades sanitarias.

Ante esta realidad, Córdoba ya comenzó a realizar una prueba piloto de los autotest en la población, y los “resultados fueron prometedores”.

En la actualidad, el Ministerio de Salud de la Nación se encuentra a la espera de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe estos autotest para avanzar en su implementación.

Este lunes pasado, Diego Cardozo, el ministro de Salud de este provincia, resaltó la inminencia de la implementación del autotest en ese territorio: “Hicimos un trabajo con 5.000 muestras y los resultados son prometedores, la muestra fue bajo protocolo de estudio e investigación, y se evaluó en un grupo poblacional determinado para tener resultados claros, concretos y certeros”.

En Córdoba ya se hicieron pruebas pilotos de autotest en más de 5.000 casos, con "resultados prometedores". Foto: Orlando Pelichotti

Para luego agregar: “En los próximos días, con habilitación de ANMAT, vamos a distribuirlos empezando por ciertos sectores que son fundamentales, como comercio, industrias, fábricas”.

Cardozo finalizó su explicación diciendo: “El ánimo es alivianar a los centros fijos y darle garantías a ciertas áreas que necesitan seguir trabajando y produciendo, si no nos vamos a quedar sin recursos humanos en toda la parte productiva”.

¿En qué consiste el autotest?

Lo que se pudo recabar de información desde el Ministerio de Salud cordobés, es que este autotest corresponde a un test de antígenos.

En caso de que la persona que se lo realice dé positivo, deberá realizarse un PCR para confirmar el diagnóstico.

Desde el Ministerio de Salud de Córdoba explicaron cómo funciona: “El sistema es muy simple. Cuenta con un tubo, una ampolla con un reactivo y un rectángulo que se llama casete, donde se deposita la muestra y marca el resultado al igual que lo hacen los test de embarazo. (...) Se esperan 15 minutos: dos rayas es positivo y una es negativo”.

Pero luego resaltaron que: “Se debe garantizar la carga de los positivos y que después del positivo se hagan una PCR para continuar con el seguimiento. Una de las opciones es que se distribuya en las farmacias, pero no para hacerlo de modo domiciliario, sino que sea el farmacéutico quien cargue el resultado. Ya sea que lo haya realizado el profesional o la persona testeada. Así se puede garantizar la trazabilidad y no hay un sub registro que complique el seguimiento de los contactos estrechos”.

Se evalúa la posibilidad de que los autotest se distribuyan en farmacias y que sean realizados por los farmaceutas, a fin de que no haya un subregistro de casos positivos de coronavirus.

Asimismo, fuentes cercanas a la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, recalcaron que este autotest “es una prioridad, sobre todo en este contexto, porque agiliza mucho el testeo y descomprime a las jurisdicciones”.

Y enfatizaron que esta forma de chequeo ya era tenida en cuenta para ser aplicada “incluso antes de la tercera ola”, aunque explicaron que “todavía está en periodo de evaluación”.