La guerra en primera persona: el testimonio de una médica argentina que vive en Israel

El ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel y posterior respuesta del país conmociona al mundo entero. No bien se desató el conflicto, comenzó a trascender cuál es la situación de los argentinos que residen allí.

Nicole Roskin vive en Tel Aviv hace un año y medio. Es médica y trabaja en un hospital de esa ciudad. Vía País se comunicó con ella para conocer cómo atraviesa este duro momento, qué es aquello que solo saben y sienten ellos y cuál su reflexión sobre el conflicto.

Entierro de las víctimas de Hamas. Foto: AP

¿Hace cuánto vive en Israel y cómo considera que es el día a día en un país que suele ser foco de conflictos?

- Estoy viviendo en Israel desde marzo de 2022. La vida acá es muy tranquila, el día a día es normal, como en cualquier país o ciudad del mundo. Yo vivo en Tel Aviv, en el centro del país. Sí hay ocasiones en las cuales hay ataques terroristas, eso significa que un terrorista que proviene de la zona West Bank ataca contra civiles israelíes, sin importar su religión.

¿Cómo son esos ataques?

- Atacan por lo general con cuchillos, armas o atropellando, pero esto es muy de vez en cuando. Desde que estoy acá en mi ciudad pasó unas tres o cuatro veces. También dos veces desde que estoy acá hubo ataques de misiles, pero yo en general me siento tranquila sabiendo que existe la cúpula de hierro y realmente es muy raro que pase algo a mayores. Esas dos veces que menciono ni me molesté en encerrarme en un refugio, al igual que muchos otros ciudadanos.

¿Pese a esas situaciones se siente tranquila?

- En Israel la vida es completamente normal incluso cuando suceden estas cosas. Es decir, en el día a día yo no vivo alerta, estoy muy tranquila, porque cuando pasan cosas como estas, al ser un país muy seguro, se controla inmediatamente.

¿Y cómo fue esta vez?

- Nos agarró completamente desprevenidos. La última guerra acá fue en 2014, yo no estaba y no sé cómo fue, pero estoy muy segura que esta vez es completamente distinto.

¿Qué recuerda del primer día del ataque?

- Yo estaba durmiendo, era Shabbat, el día de descanso. Me desperté con mi ventana del cuarto vibrando después de un “boom”. Estaba dormida y no entendía nada. Agarré el celular y tenía 12 llamadas perdidas de mi hermana, mensajes de amigos viviendo acá. Eran las 9 de la mañana, así que no todos estaban despiertos. Al principio pensé que eran unos misiles como pasó anteriormente, que ni siquiera iba a necesitar ir a un refugio. Después empecé a ver los mensajes y vídeos de terroristas infiltrados en zonas del sur del país y matando gente. Eso fue terrible.

¿Cuál fue la primera sensación?

- Sentí que literalmente estaba viendo una película de terror, no entendía cómo eso podía ser real. A medida que pasaban las horas empecé a sentir miedo y no podía creer lo que estaba viendo o escuchando. La fiesta electrónica, los terroristas escondidos en las casas de las víctimas. No podía creerlo, al igual que todo el país.

¿Hay evacuación en la zona donde se encuentra?

- Yo no estoy evacuada. En el centro del país no hay evacuación.

¿Y como profesional de la salud cómo evalúa estos días?

- Yo soy médica y solo puedo decir que se está trabajando mucho más duro. Muchos médicos están en la reserva del ejército, así que hay falta de personal. Estoy en un hospital del centro del país, no en el sur, pero sí estuvimos recibiendo pacientes derivados de allá.

¿Algún conocido suyo fue asesinado o secuestrado?

- No conozco a nadie en primera persona, pero sí puedo asegurar que tengo amigos y familia que tienen conocidos que fallecieron o que fueron secuestrados o torturados o llevados hacia la Franja de Gaza. Todos, todos, todos tenemos algún conocido que lamentablemente tiene familiares o amigos que fueron asesinados.

Desde lo humano, ¿cómo están viviendo el día a día?

- Lo que pasó fue muy triste. No tengo palabras para expresar lo que siento ahora. Nadie se lo esperaba y nadie entiende cómo pasó. El país está en duelo, pero sin embargo hay múltiples voluntariados, donaciones para los familiares de los fallecidos y para los soldados. No puedo explicar la solidaridad que hay en este momento tan difícil. Es un país complicado, pero es el más fuerte del mundo y esto también pasará.

¿Cuál es la reflexión que puede transmitir sobre estos hechos?

- Hay quienes no entienden que la situación acá fue muy grave y siguen dudando y diciendo cosas sin sentido. No se olviden que la lucha por un Estado no equivale a terrorismo y lo que pasó acá fue terrorismo puro. Matar a gente a sangre fría, matar civiles a sangre fría, secuestros, violaciones, todo esto a niños y ancianos y a población en general, de cualquier tipo, es terrorismo.