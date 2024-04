Se levanta el paro de colectivos a las 00 hs de este viernes: cómo sigue la negociación

Este jueves fue caótico para quienes debían moverse en el AMBA debido a la retención de servicio y posterior paro de colectivos, realizado en reclamo de subas salariales. Sin poder resolver la situación pero a fin de no seguir perjudicando a la sociedad, desde la Unión Traviaria Automotor señalaron que la medida queda sin efecto desde las 00 hs de este viernes.

Este miércoles el gremio se reunió con las empresas en la Secretaría de Trabajo, pero no lograron dirimir las diferencias. En ese marco, la advertencia fue que de no recibir el pago adeudado en la mañana de este jueves, los coches no saldrían a brindar servicio. Efectivamente, hubo paro.

En la tarde-noche, desde la UTA lanzaron un comunicado en el que detallan cómo se inició el conflicto que aún no se resuelve y terminó en la medida de fuerza de hoy. No obstante, también señalaron que la huelga se levanta, pero podría retomarse el 25 de abril, en caso de que hasta entonces tampoco se realice el pago.

Cómo avanzó el conflicto que terminó en el paro de colectivos

El comunicado de la UTA repasaba cronológicamente como se fue dando el acuerdo, según el gremio, incumplido por las empresas.

“El pasado 2 de febrero, en el marco de las negociaciones del año 2024, las partes acordaron las escalas salariales para los meses de enero y febrero, compuesto por dos conceptos: remunerativo y otro no remunerativo. La parte no remunerativa se incorporaba al salario básico al mes siguiente al de su pago, con la finalidad de establecer el nuevo salario básico conformado”, dice el texto.

Y explica: “Para realizar la evaluación del efecto de la inflación sobre el salario, se acordó partir como base de ingreso un valor de $987.000, conviniéndose que se establecería una vez conocidos los índices de inflación de febrero. La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo, lo que significa que las cifras y el objetivo se encuentran plenamente vigentes”.

“El pasado 26 de marzo se realizó la primera reunión para analizar la evolución de la inflación; la UTA solicitó un incremento del 13,2% en atención al índice inflacionario publicado de febrero”, destacaron.

En tanto, señalan que “el sector empresario argumenta que los valores que surgen del cálculo de costos aprobado por la Secretaría de Transporte, no les permite asumir compromiso alguno”.

“Como entidad gremial, ratificamos que no nos corresponde entender cuestiones que hacen a la relación entre la Secretaria de Transporte y sector empresarial”, subrayaron.

Nuevo plazo límite para pagar lo adeudado

“Llegado a esta instancia en procura de mantener la paz social y con el fin de normalizar el servicio público de transporte del AMBA, se retoman las tareas habituales a partir de las 00 horas de este viernes 12 de abril”, resaltan en cuánto al levantamiento de la medida de fuerza.

Y señalan que establcene como “último plazo para hacer frente a las diferencias salariales adeudadas hasta el día 25 de abril”. “Si entonces no se encontraran acreditadas, se retomará la retención de tareas”, concluye el texto.