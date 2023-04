“Nunca me dijo que era del DNI”: la inesperada foto que envió una chica para su postulación en Tupperware

La usuaria identificada como Sol Ferré en las redes sociales, compartió la una inesperada foto que envió para su postulación en Tupperware y se volvió viral.

A través de Twitter, la joven publicó una captura de pantalla con la chica que estaba ayudándola a cargar sus datos para la postulación en la conocida empresa de productos de cocina y se viralizó por una foto que envió en la conversación.

“Quiero empezar a vender Tupperware y una piba que estaba cargando mis datos me pidió foto de frente y del dorso pero nunca me dijo que la foto era del DNI”, comentó Sol en la publicación viral.

De acuerdo a la captura de pantalla, la chica le había enviado dos fotos de ella: una de frente una de espaldas y agregó “perdón, un poco despeinada”. Enseguida la encargada de su postulación le respondió “tranquila bella, igual necesito es la del DNI”. La conversación no terminó ahí, Sol le contestó riendo: “Pensé que mía. No me especificaste”.

Sol Ferré, fue quien compartió su propia experiencia a través de su cuenta personal y no podía creer la reacción que generó. “No puede ser que me haya hecho viral por las fotos JAJAJA que idiota. Cuando llegué a mi casa lo quise contar y se hacían los que no sabían... Después me entere que ya se habían cagado de risa mientras yo no estaba”, escribió en otra publicación de Twitter.

La reacción de los usuarios

La publicación de @solcitodeabril_ en Twitter alcanzó en menos de 24 horas 4,9 millones de visualizaciones, más de 100 mil likes, casi 500 mil retweets y ha sido guardada por alrededor de 1800 internautas.

Las reacciones de los usuarios no pasaron desapercibidas con más de 3 mil respuestas: “Sería cualquiera de mis amigos”, “Cómo llegan a los 20 siendo tan inservibles”, “Después hablan de sentido común” y “Amo estas pequeñas cosas de la vida”, fueron parte de los comentarios encontrados entre los usuarios.

Asimismo, algunas personas opinaron que les pasaría la misma situación que vivió la chica con su postulación de Tupperware. “Me río porque claramente podría ser yo”, “Me pasó” y “No podría juzgarla porque perfectamente podría ser yo”, escribieron algunas internautas.