La relación que mantuvo Diego Maradona con la cubana Mavys Alvarez sigue generando polémica a pesar del tiempo que transcurrió. La mujer de 37 años confesó que fue abusada por el ex futbolista cuando ella era menor de edad.

En una entrevista con Infobae, la mujer contó detalles del calvario que le tocó vivir cuando tenía 16 años y fue traída a la Argentina. “Esta es la primera vez que vengo después del 2001, cuando vine con Diego. Ahora pude recorrer un poco, en aquella oportunidad no había podido ver nada. Estaba secuestrada”, reveló.

“Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó”, contó Alvarez, dando detalles de cuando estaba con Maradona.

La mujer contó que se animó a contar su historia después de que fallecieran Fidel Castro y el propio Diego Maradona. Además, contó que en su familia pasaron por “una etapa complicada” cuando su hija cumplió 15 años.

“Todos los niños adolescentes, los muchachos son difíciles. Y me hizo pensar y recordar el hecho de que mi hija tenga casi la misma edad que yo tenía en ese entonces. Se me aviva el pensamiento en ese momento, pero más lo reafirmé cuando leí la nota que había publicado Infobae. Una amiga me avisa y me dice que habían publicado esa nota y que estaban diciendo mi nombre. Nunca lo habían dicho. Me decidí porque no quise que contaran una historia falsa de mi vida”, reveló.

Su pasó por la Argentina “secuestrada” por el entorno de Maradona

Mavys llegó en 2001 al país después de que el propio ex jugador de la selección argentina y su entorno la tenían secuestrada, sin dejarla poder salir a recorrer la ciudad. La mujer contó que tuvo que vivir momentos “traumáticos” en su llegada. “Vi muchas cosas… Estaba encerrada, no podía salir, dependía de todos para todo y ninguno hacía nada para que yo me sintiera bien”, expresó.

Mavys denuncia al entorno de Maradona por abusos, drogas y presiones cuando ella apenas era una joven de 16 años.

“Estaba limitada en todo, o sea, no podía hacer nada. No podía salir del hotel. Tenía que pedir permiso para todo lo que pudiera hacer o no. No salía de mi habitación. Tenía seguridad, pero no para poder moverme con libertad sino para no moverme”, reveló.

Su presentación ante la Justicia

Mavys Alvarez declaró este jueves ante la Justicia para declarar como testigo de la causa por presunta trata de personas que involucra a parte del entorno de Diego Maradona. La mujer, que fue traída a la Argentina cuando era menor de edad, brindo declaración bajo el sistema de “cámara Gesell”.

Mavys Alvarez con Diego Maradona

La denuncia pide investigar lo ocurrido durante un viaje a la Argentina que Maradona hizo en 2001 junto a Álvarez, quien por entonces era una adolescente. En un principio hubo dos denuncias en los tribunales de Retiro por los mismos hechos y la Cámara Federal resolvió la unificación en el juzgado de Rafecas.

En su denuncia, Álvarez relató que en 2001 estuvo en la Argentina durante dos meses y medio, que no se le permitía salir sola y que en el país se sometió a una cirugía estética de aumento de mamas sin autorización de sus padres, aunque todavía era menor de edad. Además, dijo, ingresó al país sin la documentación necesaria.