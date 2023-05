El enojo de Lucas Benvenuto tras la defensa a Jey Mammon en “Polémica en el bar”: “Normalicen el horror”

La nueva versión de “Polémica en el bar”, que se estrenó este lunes en América TV y que conduce Marcela Tinayre, tuvo un incómodo pasaje cuando se debatió el caso de Jey Mammon y su denunciante Lucas Benvenuto.

En ese marco, hubo férreas defensas con comentarios gravísimos que hasta banalizaron los episodios relatados por el joven y ponderaban el rol del artista como alguien que “había rescatado” al chico.

Fuerte descargo de Lucas Benvenuto Foto: Instagram

Este martes, Lucas Benvenuto se hizo eco de los dichos y publicó algunas placas en las historias de su cuenta de Instagram, notoriamente dolido y enojado por lo que se dijo en vivo en televisión abierta.

En el programa, tanto la conductora como los panelistas Gabriel Schultz y Flavio Mendoza hicieron comentarios muy polémicos que el joven denunciante los consideró en defensa de Mammon.

Qué dijo Lucas Benvenuto sobre “Polémica en el bar”

Benvenuto enlistó las frases más fuertes que se dijeron en la mesa del primer programa: “Olvidémonos de la edad”, “A él le preocupaba Lucas porque lo amó” y “Lucas no dice hubo ese amor”.

También escribió: “Hubo amor”, “Lo salvó”, “Lo protegió”. “Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió el chico que reside en Tierra del Fuego.

El enojo de Lucas Benvenuto Foto: Instagram

Y siguió: “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”.

“Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo y le digan: ‘Tranqui, no te corrompió. Te dio amor’”, subrayó. Y sumó: “Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”, pidió el patinador.