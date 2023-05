“Quienes se hayan subido a la mentira deberán responder en la Justicia”: la advertencia de Jey Mammón

Paso un mes y medio desde que se conoció la denuncia que Lucas Benvenuto le había hecho a Jey Mammón en 2020 por abuso sexual y, lejos de quedar en el olvido, las repercusiones del caso continúan. Ahora, el conductor volvió a insistir con su inocencia.

No es la primera entrevista que brinda el músico desde que estalló el escándalo y todo parece indicar que tampoco será la última. En esta ocasión, dialogó con el programa de América “A la tarde”.

Jey Mammón volvió a hablar sobre la denuncia.

En ese marco, este lunes apuntó contra los medios y “todos quienes se hayan subido a la mentira”, advirtió.

“Hace rato que estoy en la vida normal. Estoy tranquilo, obvio”, aseguró, como ya lo había hecho semanas atrás. En cuanto a su futuro laboral consideró que “seguramente” va a volver. “No sé a dónde, pero seguramente vamos a volver”, señaló.

Mammon repitió en varias ocasiones que es el mismo de siempre, que no pasa nada distinto por su cabeza tras los hechos. “Sigo igual que siempre, pensando lo mismo de siempre”, señaló.

No obstante reconoció: “Es que primero fue una patada en la cabeza de la cual te tenés que levantar”. E insistió con su inocencia: “Pero sigo siendo el mismo porque los ‘no hechos’ siguen siendo los ‘no hechos’”.

Qué espera Jey Mammón de la Justicia

“No tengo ganas de hablar prácticamente de nada”, le dijo el artista al cronista que lo abordó. “No soy muy de anticipar lo que va a pasar tampoco, nunca me gustó hacer circo. (...) Cuando suceda lo que tenga que suceder, me sentaré a hablar de lo que esté sucediendo, pero no me gusta decir ‘va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto, hablen con los abogados que ellos les pueden contar todo”, dijo.

Sin embargo adelantó que su intención es apuntar a todos quienes “hayan mentido o que se hayan subido a la mentira”. “Yo me siento seguro y siempre me sentí así, lo que pasa es que cuando vos recibís el bombazo es muy difícil y duro, sobre todo cuando se suben a esa mentira. Te sentís avasallado. Pero hay gente que se dedica a eso, que está trabajando sobre eso y a ellos es a quienes hay que preguntarles. Yo me dedico a vivir mi vida como siempre. No estoy ni recluido ni escondido”, subrayó.

“No tengo más nada para decir, estamos frente a una falsa denuncia. Entonces vuelvo a lo mismo... Quienes hayan mentido, quienes se hayan subido a la mentira, quienes se hayan hecho eco y se hayan hecho dueños de la mentira, tendrán que responder en el ámbito judicial”, concluyó.